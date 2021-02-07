https://ria.ru/20210207/zemletryasenie-1596363059.html

В Новогвинейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Новогвинейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в Новогвинейском море, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:34

2021-02-07T09:34

2021-02-07T09:34

папуа (индонезия)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в Новогвинейском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.45 по времени UTC (08.45 мск). Эпицентр располагался примерно в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа - Новой Гвинее. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

папуа (индонезия)

сша

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2021

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папуа (индонезия), сша, в мире