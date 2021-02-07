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В Новогвинейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Новогвинейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в Новогвинейском море, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:34
2021-02-07T09:34
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в Новогвинейском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.45 по времени UTC (08.45 мск). Эпицентр располагался примерно в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа - Новой Гвинее. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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папуа (индонезия), сша, в мире

В Новогвинейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

09:34 07.02.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в Новогвинейском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.45 по времени UTC (08.45 мск). Эпицентр располагался примерно в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа - Новой Гвинее. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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26 декабря 2017, 13:32Инфографика
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Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
 
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