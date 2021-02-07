https://ria.ru/20210207/zagryaznenie-1596424125.html

Загрязнения воздуха из-за пожара на складе в Москве не произошло

Загрязнения воздуха из-за пожара на складе в Москве не произошло

Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе на юге Москвы не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:10

2021-02-07T21:10

2021-02-07T21:10

мосэкомониторинг

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596397010_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_b1c2ef9697758802dde63a4a54601c6a.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе на юге Москвы не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.Пожар произошёл в воскресенье днем в металлическом ангаре на юге Москвы случилось по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1 на площади в 1000 квадратных метров. В 19.35 пожар ликвидирован, пострадавших нет.В пресс-службе отметили, что в 16.40 был организован оперативный рейд передвижной экологической лаборатории к месту происшествия с отбором проб на расширенный перечень веществ."Благодаря метеоусловиям, прежде всего сильному ветру, отмечается интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. По результатам оперативного рейда ПЭЛ произвела обследование жилой территории с подветренной стороны от места пожара. На удалении от очага пожара в связи с интенсивными условиями рассеивания ощущался слабый запах гари. В месте максимального проявления запаха и визуального определения стелющегося дыма - Нагатинская набережная, 18к1 - были произведены измерения и отобраны пробы. По результатам этих измерений превышений зафиксировано не было. Отмечен незначительный рост концентраций взвешенных частиц до 0,4 ПДКмр", - рассказали в пресс-службе.В Мосэкомониторинге уточнили, что, по данным ближайших АСКЗА, с подветренной стороны наблюдался кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ, превышений установленных нормативов также не зафиксировано. Максимальные концентрации взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) не превысили 0,5 ПДКмр.

https://ria.ru/20210207/pozhar-1596412678.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве 2021-02-07T21:10 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосэкомониторинг, москва, происшествия