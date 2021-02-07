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Загрязнения воздуха из-за пожара на складе в Москве не произошло
Загрязнения воздуха из-за пожара на складе в Москве не произошло
Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе на юге Москвы не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:10
2021-02-07T21:10
мосэкомониторинг
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе на юге Москвы не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.Пожар произошёл в воскресенье днем в металлическом ангаре на юге Москвы случилось по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1 на площади в 1000 квадратных метров. В 19.35 пожар ликвидирован, пострадавших нет.В пресс-службе отметили, что в 16.40 был организован оперативный рейд передвижной экологической лаборатории к месту происшествия с отбором проб на расширенный перечень веществ."Благодаря метеоусловиям, прежде всего сильному ветру, отмечается интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. По результатам оперативного рейда ПЭЛ произвела обследование жилой территории с подветренной стороны от места пожара. На удалении от очага пожара в связи с интенсивными условиями рассеивания ощущался слабый запах гари. В месте максимального проявления запаха и визуального определения стелющегося дыма - Нагатинская набережная, 18к1 - были произведены измерения и отобраны пробы. По результатам этих измерений превышений зафиксировано не было. Отмечен незначительный рост концентраций взвешенных частиц до 0,4 ПДКмр", - рассказали в пресс-службе.В Мосэкомониторинге уточнили, что, по данным ближайших АСКЗА, с подветренной стороны наблюдался кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ, превышений установленных нормативов также не зафиксировано. Максимальные концентрации взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) не превысили 0,5 ПДКмр.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
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мосэкомониторинг, москва, происшествия

Загрязнения воздуха из-за пожара на складе в Москве не произошло

21:10 07.02.2021
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Кадр из видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© МЧС России
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе на юге Москвы не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.
Пожар произошёл в воскресенье днем в металлическом ангаре на юге Москвы случилось по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1 на площади в 1000 квадратных метров. В 19.35 пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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Вчера, 19:25
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
В пресс-службе отметили, что в 16.40 был организован оперативный рейд передвижной экологической лаборатории к месту происшествия с отбором проб на расширенный перечень веществ.
"Благодаря метеоусловиям, прежде всего сильному ветру, отмечается интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. По результатам оперативного рейда ПЭЛ произвела обследование жилой территории с подветренной стороны от места пожара. На удалении от очага пожара в связи с интенсивными условиями рассеивания ощущался слабый запах гари. В месте максимального проявления запаха и визуального определения стелющегося дыма - Нагатинская набережная, 18к1 - были произведены измерения и отобраны пробы. По результатам этих измерений превышений зафиксировано не было. Отмечен незначительный рост концентраций взвешенных частиц до 0,4 ПДКмр", - рассказали в пресс-службе.
В Мосэкомониторинге уточнили, что, по данным ближайших АСКЗА, с подветренной стороны наблюдался кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ, превышений установленных нормативов также не зафиксировано. Максимальные концентрации взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) не превысили 0,5 ПДКмр.
 
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