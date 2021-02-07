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В России задержали четырех организаторов беспорядков в Белоруссии
В России задержали четырех организаторов беспорядков в Белоруссии
Четверо организаторов августовских массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России, Минском направлены документы на их экстрадицию, сообщил... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:49
2021-02-07T16:42
россия
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Четверо организаторов августовских массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России, Минском направлены документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло."Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", — сообщил Вавуло в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", которое опубликовано на ее сайте в воскресенье.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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россия, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, в мире

В России задержали четырех организаторов беспорядков в Белоруссии

10:49 07.02.2021 (обновлено: 16:42 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Четверо организаторов августовских массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России, Минском направлены документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.
"Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", — сообщил Вавуло в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", которое опубликовано на ее сайте в воскресенье.
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 10:12
Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
 
РоссияАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВ мире
 
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