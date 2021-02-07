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В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам
В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам
Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:58
2021-02-07T09:54
россия
тосимицу мотэги
япония
в мире
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года прошла его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры.Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявил, что сожалеет об отсутствии договора с Россией."В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — напомнил глава правительства в видеообращении к участникам мероприятия.Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. Из-за коронавируса съезд проходит онлайн.В этом году в повестку собрания впервые за несколько лет вернулся тезис, что "северные территории" были "захвачены", хотя и без упоминания страны, которая, по мнению японцев, это сделала. Два предыдущих года вместо этого тезиса использовалась формулировка, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.Территориальный спор между Россией и ЯпониейМосква и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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россия, тосимицу мотэги, япония, в мире

В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

06:58 07.02.2021 (обновлено: 09:54 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

"Вопрос "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. — Прим. ред.) в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией", — сказал Мотэги в видеообращении к ежегодному "общенациональному съезду за возвращение "северных территорий".

Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года прошла его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявил, что сожалеет об отсутствии договора с Россией.
"В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — напомнил глава правительства в видеообращении к участникам мероприятия.
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Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. Из-за коронавируса съезд проходит онлайн.
В этом году в повестку собрания впервые за несколько лет вернулся тезис, что "северные территории" были "захвачены", хотя и без упоминания страны, которая, по мнению японцев, это сделала. Два предыдущих года вместо этого тезиса использовалась формулировка, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".
День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.

Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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