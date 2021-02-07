https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T06:58

2021-02-07T06:58

2021-02-07T09:54

россия

тосимицу мотэги

япония

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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года прошла его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры.Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявил, что сожалеет об отсутствии договора с Россией."В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — напомнил глава правительства в видеообращении к участникам мероприятия.Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. Из-за коронавируса съезд проходит онлайн.В этом году в повестку собрания впервые за несколько лет вернулся тезис, что "северные территории" были "захвачены", хотя и без упоминания страны, которая, по мнению японцев, это сделала. Два предыдущих года вместо этого тезиса использовалась формулировка, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.Территориальный спор между Россией и ЯпониейМосква и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

https://ria.ru/20210206/ucheniya-1596268616.html

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россия, тосимицу мотэги, япония, в мире