Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"
ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.
"Отличные новости пришли сегодня ночью! Столица нашей республики - город Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Якутск получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Трансляция онлайн-марафона "Тотального диктанта" будет вестись на весь мир! Столица самого читающего региона самой читающей страны готова встретить и провести "Тотальный диктант-2021", - отметил глава республики.
Якутск на конкурс представлял филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. По словам декана факультета Галины Жондоровой, представленная на конкурс концепция основана на поддержке многообразия и говоров русского языка.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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