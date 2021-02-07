https://ria.ru/20210207/yakutiya-1596359652.html

Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"

Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"

Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:45

2021-02-07T08:45

2021-02-07T08:45

айсен николаев

северо-восточный федеральный университет

дмитрий глуховский

саранск

якутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032061_0:286:3004:1976_1920x0_80_0_0_6ebfa034aeb521bcfb7e09a85c6ed220.jpg

ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети Instagram.Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта."Отличные новости пришли сегодня ночью! Столица нашей республики - город Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Якутск получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Трансляция онлайн-марафона "Тотального диктанта" будет вестись на весь мир! Столица самого читающего региона самой читающей страны готова встретить и провести "Тотальный диктант-2021", - отметил глава республики.Якутск на конкурс представлял филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. По словам декана факультета Галины Жондоровой, представленная на конкурс концепция основана на поддержке многообразия и говоров русского языка."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20201120/totalnyy-diktant-1585491178.html

саранск

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, северо-восточный федеральный университет, дмитрий глуховский, саранск, якутск, общество