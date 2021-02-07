Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/yakutiya-1596359652.html
Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"
Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"
Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T08:45
2021-02-07T08:45
айсен николаев
северо-восточный федеральный университет
дмитрий глуховский
саранск
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032061_0:286:3004:1976_1920x0_80_0_0_6ebfa034aeb521bcfb7e09a85c6ed220.jpg
ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети Instagram.Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта."Отличные новости пришли сегодня ночью! Столица нашей республики - город Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Якутск получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Трансляция онлайн-марафона "Тотального диктанта" будет вестись на весь мир! Столица самого читающего региона самой читающей страны готова встретить и провести "Тотальный диктант-2021", - отметил глава республики.Якутск на конкурс представлял филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. По словам декана факультета Галины Жондоровой, представленная на конкурс концепция основана на поддержке многообразия и говоров русского языка."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20201120/totalnyy-diktant-1585491178.html
саранск
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032061_200:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c2897e41912693101e92e9c25772748c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айсен николаев, северо-восточный федеральный университет, дмитрий глуховский, саранск, якутск, общество

Власти Якутии подтвердили готовность провести "Тотальный диктант"

08:45 07.02.2021
 
© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Якутска
Прохожие на улице Якутска - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Город Якутск, победивший в конкурсе за звание столицы просветительской акции "Тотальный диктант-2021", готов провести ее 10 апреля, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.
"Отличные новости пришли сегодня ночью! Столица нашей республики - город Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Якутск получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Трансляция онлайн-марафона "Тотального диктанта" будет вестись на весь мир! Столица самого читающего региона самой читающей страны готова встретить и провести "Тотальный диктант-2021", - отметил глава республики.
Якутск на конкурс представлял филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. По словам декана факультета Галины Жондоровой, представленная на конкурс концепция основана на поддержке многообразия и говоров русского языка.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Открытие 25-й ММКВЯ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 12:15Культура
По тексту "Тотального диктанта-2021" снимут короткометражку
 
Айсен НиколаевСеверо-Восточный федеральный университетДмитрий ГлуховскийСаранскЯкутскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Лента новостейМолния