https://ria.ru/20210207/voz-1596412814.html

ВОЗ: Китай предоставил полный доступ к объектам в Ухани

ВОЗ: Китай предоставил полный доступ к объектам в Ухани

По словам одного из членов группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), побывавших в китайском Ухане для исследования происхождения COVID-19,... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T19:28

2021-02-07T19:28

2021-02-07T19:28

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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По словам одного из членов группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), побывавших в китайском Ухане для исследования происхождения COVID-19, китайская сторона не ограничивала свободу перемещения и общения иностранных специалистов, степень открытости для них была очень неожиданна, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).По словам Питера Даззака, эксперта ВОЗ, группа специалистов ВОЗ передала китайской стороне список мест, который они намерены посетить, людей, с кем бы они хотели встретиться, против этого китайская сторона не стала возражать."Мы побывали в каждом из мест, куда намеревались пойти, встретились со всеми, с кем запланировали, поэтому все было прекрасно", – сказал Питер Даззак.По его словам, эксперты ВОЗ уже завершили исследования на месте, в предстоящие дни они намерены проанализировать полученные данные и провести консультации с китайскими коллегами."Что касается результатов исследований, мы пока много не можем сказать", – сказал Питер Даззак, так как сейчас члены группы должны подвести итоги полученных в разных направлениях данных, сказал он.В список вопросов, которые уточняли эксперты, входят: характер первых случаев заражения, связаны ли они с животными, какую роль играла т.н. холодильная цепь, а именно: возможно ли то, что коронавирус нового типа попал в Китай на упаковке замороженных импортных пищевых продуктов.В сообщении говорится, что Питер Даззак высоко оценил работу китайских экспертов, которые в течение нескольких месяцев готовились к приему экспертов ВОЗ для проведения исследований на месте.По словам Питера Даззака, их хорошо встречали, когда они посещали институт вирусологии в Ухане, открытость заведения его лично поразила. Недоверие к данному институту "было политизировано в глобальном масштабе", – отметил он.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595870843.html

https://ria.ru/20210127/kovidtestirovanie-1594790539.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, ухань, в мире