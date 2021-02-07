https://ria.ru/20210207/velikobritaniya-1596388015.html

Великобритания не будет вводить "паспорта вакцинированного"

Великобритания не будет вводить "паспорта вакцинированного"

Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил в интервью Sky News, что Великобритания не планирует вводить так называемые "паспорта... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T15:01

2021-02-07T15:01

2021-02-07T15:01

борис джонсон

великобритания

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595561007_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_02b9b8eb4c140d6a159a901575318d50.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил в интервью Sky News, что Великобритания не планирует вводить так называемые "паспорта вакцинированного", призванные позволить привитым от коронавируса британцам путешествовать за рубеж.Газета Times на этой неделе сообщала со ссылкой на свои источники, что правительство Великобритании планирует ввести в стране "паспорта вакцинированного" и британские чиновники уже начали работу над ними. Источники газеты в туристической отрасли подчеркивали, что если туристы из Британии смогут предоставить доказательства вакцинации от коронавируса, то в мае их может принять Греция.В воскресенье Захави отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Британия возможность введения подобных паспортов."Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу (вируса). Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта", - пояснил министр.По его словам, если в каких-то странах требуется предоставить ту или иную форму "доказательства" о прохождении вакцинации, то такой документ британцы могут попросить у лечащего врача."Но мы не планируем вводить паспорта в Великобритании", - отметил Захави.Ранее ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили туристические и транспортные компании Британии, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер-министр страны Борис Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В январе Захави также подтвердил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привившихся от коронавируса жителей Соединенного Королевства.

https://ria.ru/20210201/pasport-1595474768.html

https://ria.ru/20210128/bashkiriya-1594933799.html

великобритания

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, великобритания, греция, в мире