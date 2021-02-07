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https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596384695.html
Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"
Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"
Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием". РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:28
2021-02-07T16:05
распространение коронавируса
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
боливия
армения
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ВИЛЬНЮС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием".В Twitter дипломаты отметили, что препарат "Спутник V" уже добился международного признания, несмотря на "волну дезинформации и предвзятые заявления"."Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" — говорится в сообщении.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19 и создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.Препарат одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353968.html
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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, боливия, армения, в мире

Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"

14:28 07.02.2021 (обновлено: 16:05 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019
Кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием".
В Twitter дипломаты отметили, что препарат "Спутник V" уже добился международного признания, несмотря на "волну дезинформации и предвзятые заявления".
Вакцина - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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"Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" — говорится в сообщении.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19 и создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Препарат одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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Распространение коронавирусаИнгрида ШимонитеВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинБоливияАрменияВ мире
 
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