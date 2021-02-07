https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596384695.html
Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"
Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"
Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием". РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:28
2021-02-07T14:28
2021-02-07T16:05
распространение коронавируса
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
боливия
армения
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ВИЛЬНЮС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием".В Twitter дипломаты отметили, что препарат "Спутник V" уже добился международного признания, несмотря на "волну дезинформации и предвзятые заявления"."Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" — говорится в сообщении.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19 и создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.Препарат одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353968.html
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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, боливия, армения, в мире
ВИЛЬНЮС, 7 фев — РИА Новости.
Посольство России
в Литве
ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните
, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием".
В Twitter дипломаты отметили, что препарат "Спутник V" уже добился международного признания, несмотря на "волну дезинформации и предвзятые заявления".
"Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" — говорится в сообщении.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19 и создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Препарат одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.