https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596384695.html

Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"

Посольство России ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"

Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием". РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:28

2021-02-07T14:28

2021-02-07T16:05

распространение коронавируса

ингрида шимоните

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

боливия

армения

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ВИЛЬНЮС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID "гибридным оружием".В Twitter дипломаты отметили, что препарат "Спутник V" уже добился международного признания, несмотря на "волну дезинформации и предвзятые заявления"."Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" — говорится в сообщении.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19 и создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.Препарат одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353968.html

https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596329905.html

россия

боливия

армения

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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, боливия, армения, в мире