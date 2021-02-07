https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596368378.html

Греческий политик призвал отменить судебный иммунитет для фармкомпаний

Греческий политик призвал отменить судебный иммунитет для фармкомпаний

Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас подал в европейский парламент петицию с требованием признать незаконным... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:36

2021-02-07T10:36

2021-02-07T10:36

европарламент

нотис мариас

здоровье - общество

sanofi

еврокомиссия

франция

греция

в мире

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АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости. Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас подал в европейский парламент петицию с требованием признать незаконным освобождение фармацевтических компаний, в частности AstraZeneca, от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты ее вакцины от COVID-19. Об этом сам политик сообщил РИА Новости, отметив, что это большая проблема, которая может коснуться тысяч граждан Евросоюза.В настоящее время в ЕС одобрены к применению вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna."Я подал в Европарламент 3 февраля петицию в связи с постыдной привилегией, предоставленной Еврокомиссией и греческим правительством, вместе с правительствами других стран-членов ЕС, компании AstraZeneca для ее вакцины. Европейская комиссия в своем Соглашении о предварительной закупке, заключенном с AstraZeneca 27 августа 2020 года от имени стран-членов ЕС, и, следовательно, Греции, предоставляет привилегии для транснациональной фармкомпании. Она освобождается от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты вакцины", - сказал Мариас, добавив, что "решение должно касаться и всех других вакцин".Он пояснил, что право подать петицию имеет каждый гражданин Евросоюза, которого интересует или волнует какой-либо вопрос.По словам Мариаса, который является специалистом по институциональному устройству Евросоюза, петиция касается Раздела 14.1 Соглашения о предварительной закупке вакцины AstraZeneca. "Он предусматривает, что договаривающиеся государства ЕС возместят и оградят от ущерба (shall indemnify and hold harmless) компанию AstraZeneca, оградят ее от любых убытков и обязательств, а также от судебных издержек, возникающих в результате или в связи с претензиями в связи со смертью, физической, психической или эмоциональной травмой, болезнью, инвалидностью или состоянием страха вакцинированных пострадавших", - сообщил Мариас.По его словам, ЕС обязуется оплатить также любые потери или убытки собственности или бизнеса пострадавшего или его родственников, связанные или возникшие в результате использования вакцины. "Это означает, что исключается ответственность компании за любой ущерб здоровью или имуществу вакцинированных. А договаривающиеся государства, то есть и Греция, берут на себя компенсацию вместо компании AstraZeneca по этим причинам", - сказал Мариас.Он заявил, что, кроме того, согласно разделу 15.1. Соглашения о предварительной закупке, Европейская комиссия отказывается от любых претензий к AstraZeneca, возникающих в связи с отсутствием безопасности или эффективности вакцины, при условии соблюдения AstraZeneca нормативных актов ЕС и требований к продукции и применением вакцины в условиях пандемии. "Эти положения противоречат как Директиве Совета 85/374 / EEC, которая прямо устанавливает условия ответственности производителя вакцины, так и прецедентному праву Суда Евросоюза", - сказал Мариас.Он сказал, что суд в 2017 году поддержал иск гражданина Франции против компании Sanofi Pasteur о возмещении ущерба здоровью, нанесенному в результате прививки вакцины от гепатита B, и в решении были определены сроки и условия юридической ответственности компаний, производящих вакцины, за компенсацию тем, чье здоровье пострадало из-за побочных эффектов вакцины. "Я требую, чтобы Европейский парламент изучил причины, побудившие Европейскую комиссию предоставить AstraZeneca незаконные привилегии и иммунитеты, а также принять необходимые меры к прекращению нарушения", - сказал Мариас.Он подчеркнул, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев отказывались публиковать спорное соглашение, а когда, наконец, опубликовала, то не полностью, оно было подвергнуто цензуре. Мариас сказал также, что Запад пытается создать "прививочную НАТО", в которой применяются только определенные типы вакцин, произведенные в странах Альянса. "Российскую вакцину не пускают по политическим причинам", - сказал политик.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595214892.html

https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353968.html

франция

греция

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европарламент, нотис мариас, здоровье - общество, sanofi, еврокомиссия, франция, греция, в мире