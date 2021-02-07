https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596368378.html
Греческий политик призвал отменить судебный иммунитет для фармкомпаний
Греческий политик призвал отменить судебный иммунитет для фармкомпаний
Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас подал в европейский парламент петицию с требованием признать незаконным... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:36
2021-02-07T10:36
2021-02-07T10:36
европарламент
нотис мариас
здоровье - общество
sanofi
еврокомиссия
франция
греция
в мире
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АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости. Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас подал в европейский парламент петицию с требованием признать незаконным освобождение фармацевтических компаний, в частности AstraZeneca, от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты ее вакцины от COVID-19. Об этом сам политик сообщил РИА Новости, отметив, что это большая проблема, которая может коснуться тысяч граждан Евросоюза.В настоящее время в ЕС одобрены к применению вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna."Я подал в Европарламент 3 февраля петицию в связи с постыдной привилегией, предоставленной Еврокомиссией и греческим правительством, вместе с правительствами других стран-членов ЕС, компании AstraZeneca для ее вакцины. Европейская комиссия в своем Соглашении о предварительной закупке, заключенном с AstraZeneca 27 августа 2020 года от имени стран-членов ЕС, и, следовательно, Греции, предоставляет привилегии для транснациональной фармкомпании. Она освобождается от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты вакцины", - сказал Мариас, добавив, что "решение должно касаться и всех других вакцин".Он пояснил, что право подать петицию имеет каждый гражданин Евросоюза, которого интересует или волнует какой-либо вопрос.По словам Мариаса, который является специалистом по институциональному устройству Евросоюза, петиция касается Раздела 14.1 Соглашения о предварительной закупке вакцины AstraZeneca. "Он предусматривает, что договаривающиеся государства ЕС возместят и оградят от ущерба (shall indemnify and hold harmless) компанию AstraZeneca, оградят ее от любых убытков и обязательств, а также от судебных издержек, возникающих в результате или в связи с претензиями в связи со смертью, физической, психической или эмоциональной травмой, болезнью, инвалидностью или состоянием страха вакцинированных пострадавших", - сообщил Мариас.По его словам, ЕС обязуется оплатить также любые потери или убытки собственности или бизнеса пострадавшего или его родственников, связанные или возникшие в результате использования вакцины. "Это означает, что исключается ответственность компании за любой ущерб здоровью или имуществу вакцинированных. А договаривающиеся государства, то есть и Греция, берут на себя компенсацию вместо компании AstraZeneca по этим причинам", - сказал Мариас.Он заявил, что, кроме того, согласно разделу 15.1. Соглашения о предварительной закупке, Европейская комиссия отказывается от любых претензий к AstraZeneca, возникающих в связи с отсутствием безопасности или эффективности вакцины, при условии соблюдения AstraZeneca нормативных актов ЕС и требований к продукции и применением вакцины в условиях пандемии. "Эти положения противоречат как Директиве Совета 85/374 / EEC, которая прямо устанавливает условия ответственности производителя вакцины, так и прецедентному праву Суда Евросоюза", - сказал Мариас.Он сказал, что суд в 2017 году поддержал иск гражданина Франции против компании Sanofi Pasteur о возмещении ущерба здоровью, нанесенному в результате прививки вакцины от гепатита B, и в решении были определены сроки и условия юридической ответственности компаний, производящих вакцины, за компенсацию тем, чье здоровье пострадало из-за побочных эффектов вакцины. "Я требую, чтобы Европейский парламент изучил причины, побудившие Европейскую комиссию предоставить AstraZeneca незаконные привилегии и иммунитеты, а также принять необходимые меры к прекращению нарушения", - сказал Мариас.Он подчеркнул, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев отказывались публиковать спорное соглашение, а когда, наконец, опубликовала, то не полностью, оно было подвергнуто цензуре. Мариас сказал также, что Запад пытается создать "прививочную НАТО", в которой применяются только определенные типы вакцин, произведенные в странах Альянса. "Российскую вакцину не пускают по политическим причинам", - сказал политик.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595214892.html
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европарламент, нотис мариас, здоровье - общество, sanofi, еврокомиссия, франция, греция, в мире
АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости.
Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас
подал в европейский парламент петицию с требованием признать незаконным освобождение фармацевтических компаний, в частности AstraZeneca, от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты ее вакцины от COVID-19. Об этом сам политик сообщил РИА Новости, отметив, что это большая проблема, которая может коснуться тысяч граждан Евросоюза
.
В настоящее время в ЕС одобрены к применению вакцины AstraZeneca
, Pfizer, Moderna.
"Я подал в Европарламент
3 февраля петицию в связи с постыдной привилегией, предоставленной Еврокомиссией
и греческим правительством, вместе с правительствами других стран-членов ЕС, компании AstraZeneca для ее вакцины. Европейская комиссия в своем Соглашении о предварительной закупке, заключенном с AstraZeneca 27 августа 2020 года от имени стран-членов ЕС, и, следовательно, Греции
, предоставляет привилегии для транснациональной фармкомпании. Она освобождается от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты вакцины", - сказал Мариас, добавив, что "решение должно касаться и всех других вакцин".
Он пояснил, что право подать петицию имеет каждый гражданин Евросоюза, которого интересует или волнует какой-либо вопрос.
"Когда состоится обсуждение в комитете по петициям, я призову Еврокомиссию пояснить, для какой цели были внесены эти оговорки, и впоследствии депутаты смогут проконтролировать комиссию и это беззаконие. Это один из видов депутатского контроля. Если петиция будет принята, то парламент заседает и идет публичное обсуждение, по крайней мере в течение получаса, оно передается по телевидению и так далее. На заседание приглашают свидетелей, это как суд. Если они сочтут неприемлемой петицию, я пойду в суд Европейского союза. Потому что открылась большая проблема. Она касается и других вакцин", - сказал Мариас, отметив, что он приглашает и других граждан Евросоюза поставить подписи под этой петицией.
По словам Мариаса, который является специалистом по институциональному устройству Евросоюза, петиция касается Раздела 14.1 Соглашения о предварительной закупке вакцины AstraZeneca. "Он предусматривает, что договаривающиеся государства ЕС возместят и оградят от ущерба (shall indemnify and hold harmless) компанию AstraZeneca, оградят ее от любых убытков и обязательств, а также от судебных издержек, возникающих в результате или в связи с претензиями в связи со смертью, физической, психической или эмоциональной травмой, болезнью, инвалидностью или состоянием страха вакцинированных пострадавших", - сообщил Мариас.
По его словам, ЕС обязуется оплатить также любые потери или убытки собственности или бизнеса пострадавшего или его родственников, связанные или возникшие в результате использования вакцины. "Это означает, что исключается ответственность компании за любой ущерб здоровью или имуществу вакцинированных. А договаривающиеся государства, то есть и Греция, берут на себя компенсацию вместо компании AstraZeneca по этим причинам", - сказал Мариас.
Он заявил, что, кроме того, согласно разделу 15.1. Соглашения о предварительной закупке, Европейская комиссия отказывается от любых претензий к AstraZeneca, возникающих в связи с отсутствием безопасности или эффективности вакцины, при условии соблюдения AstraZeneca нормативных актов ЕС и требований к продукции и применением вакцины в условиях пандемии. "Эти положения противоречат как Директиве Совета 85/374 / EEC, которая прямо устанавливает условия ответственности производителя вакцины, так и прецедентному праву Суда Евросоюза", - сказал Мариас.
Он сказал, что суд в 2017 году поддержал иск гражданина Франции
против компании Sanofi
Pasteur о возмещении ущерба здоровью, нанесенному в результате прививки вакцины от гепатита B, и в решении были определены сроки и условия юридической ответственности компаний, производящих вакцины, за компенсацию тем, чье здоровье пострадало из-за побочных эффектов вакцины. "Я требую, чтобы Европейский парламент изучил причины, побудившие Европейскую комиссию предоставить AstraZeneca незаконные привилегии и иммунитеты, а также принять необходимые меры к прекращению нарушения", - сказал Мариас.
"Вопрос об освобождении AstraZeneca от какой-либо ответственности за возможные побочные эффекты вакцины COVID-19 перед тысячами европейцев, подлежащих вакцинации, поднимает фундаментальные политические, этические и юридические вопросы в нарушение законодательства ЕС. Граждане государств-членов ЕС, которые должны быть вакцинированы, обеспокоены и обоснованно задаются вопросом, почему AstraZeneca была освобождена от ответственности", - сказал политик.
Он подчеркнул, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев отказывались публиковать спорное соглашение, а когда, наконец, опубликовала, то не полностью, оно было подвергнуто цензуре. Мариас сказал также, что Запад пытается создать "прививочную НАТО
", в которой применяются только определенные типы вакцин, произведенные в странах Альянса. "Российскую вакцину не пускают по политическим причинам", - сказал политик.