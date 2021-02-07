https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353968.html

Австрия готова организовать производство российской вакцины

Австрия готова организовать производство российской вакцины

Австрия согласна организовать производство российской и китайской вакцины от коронавируса на своей территории в случае их одобрения в Евросоюзе, заявил канцлер... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T05:19

2021-02-07T05:19

2021-02-07T05:26

себастьян курц

евросоюз

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_35878bd997667ba74690b91148a5ee47.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Австрия согласна организовать производство российской и китайской вакцины от коронавируса на своей территории в случае их одобрения в Евросоюзе, заявил канцлер страны Себастьян Курц.Также он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.Ранее канцлер Австрии заявил, что Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, евросоюз, австрия, в мире