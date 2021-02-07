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Австрия готова организовать производство российской вакцины
Австрия готова организовать производство российской вакцины
Австрия согласна организовать производство российской и китайской вакцины от коронавируса на своей территории в случае их одобрения в Евросоюзе, заявил канцлер... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T05:19
2021-02-07T05:19
2021-02-07T05:26
себастьян курц
евросоюз
австрия
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Австрия согласна организовать производство российской и китайской вакцины от коронавируса на своей территории в случае их одобрения в Евросоюзе, заявил канцлер страны Себастьян Курц.Также он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.Ранее канцлер Австрии заявил, что Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.
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себастьян курц, евросоюз, австрия, в мире