https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596353461.html

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T04:57

2021-02-07T04:57

2021-02-07T05:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

себастьян курц

австрия

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире