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Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T04:57
2021-02-07T05:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России

04:57 07.02.2021 (обновлено: 05:39 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.
"Да (готов - ред.), если вакцины одобрят в Европе", - заявил Курц в интервью газете Welt am Sonntag в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит австрийское агентство APA.
Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
 
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