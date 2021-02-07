https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596365038.html

СК задержал сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве в Махачкале

СК задержал сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве в Махачкале

Силовики задержали двоих сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале, сообщил СК. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:57

2021-02-07T09:57

2021-02-07T12:32

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Силовики задержали двоих сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале, сообщил СК.Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов пообещал проконтролировать ход расследования. Росгвардия заявила РИА Новости, что "приложит все усилия для объективного рассмотрения всех обстоятельств происшедшего"."Подозреваемые задержаны в порядке статей УПК РФ "Основания задержания подозреваемого" и "Порядок задержания подозреваемого", решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — указывается в сообщении.По версии следствия, вечером 6 февраля в кабинете в отделе полиции по Советскому району УМВД по Махачкале двое росгвардейцев застрелили 34-летнего местного жителя. Как сообщал ранее источник РИА Новости в органах, убитым оказался бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов. По данным собеседника агентства, у него "была давняя вражда" с двумя силовиками из того же села. Конфликт якобы был связан с земельными спорами.

https://ria.ru/20191226/1562879712.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия