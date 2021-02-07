https://ria.ru/20210207/ubezhische-1596350512.html

США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами

США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами

США приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T01:24

2021-02-07T01:24

2021-02-07T01:24

энтони блинкен

дональд трамп

гватемала (республика)

сальвадор

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается незамедлительно, власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении, отметил он. Фактически приостанавливается только действие соглашения с Гватемалой, два других не успели вступить в силу."Поясню, что эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять", - заявил Блинкен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/meksika-1591992157.html

гватемала (республика)

сальвадор

сша

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энтони блинкен, дональд трамп, гватемала (республика), сальвадор, сша, в мире