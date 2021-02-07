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США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
США приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:24
2021-02-07T01:24
2021-02-07T01:24
энтони блинкен
дональд трамп
гватемала (республика)
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается незамедлительно, власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении, отметил он. Фактически приостанавливается только действие соглашения с Гватемалой, два других не успели вступить в силу."Поясню, что эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять", - заявил Блинкен.
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энтони блинкен, дональд трамп, гватемала (республика), сальвадор, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США
приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе
соглашений с Сальвадором
, Гватемалой
и Гондурасом
о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
.
"Соединенные Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом в качестве первых конкретных шагов на пути к более широкому сотрудничеству и взаимодействию в регионе, предложенному президентом (Джо - ред.) Байденом", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается незамедлительно, власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении, отметил он. Фактически приостанавливается только действие соглашения с Гватемалой, два других не успели вступить в силу.
"Поясню, что эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять", - заявил Блинкен.