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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html
Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов
Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов
Объем поставок смартфонов 5G в Китае в прошлом году достиг 167,5 млн штук, что составляет более половины всего объема поставок смартфонов за год, сообщает... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T19:35
2021-02-07T19:35
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем поставок смартфонов 5G в Китае в прошлом году достиг 167,5 млн штук, что составляет более половины всего объема поставок смартфонов за год, сообщает международная компания International Data Corporation (IDC), анализирующая ситуацию на глобальном рынке.Согласно данным IDC, в четвертом квартале прошлого года Китай осуществил поставки 60 миллионов телефонов 5G.Всего за прошлый год в стране было поставлено более 325,5 миллиона смартфонов, что на 11%, чем в 2019 году.Как сообщила компания, поставки смартфонов в четвертом квартале выросли на 0,3% в годовом выражении и достигли 86 миллионов 400 тысяч штук, при этом крупнейшие продавцы на китайском рынке отметили положительный рост продаж.Львиную долю внутреннего рынка мобильных телефонов - 38,3% по-прежнему занимает компания Huawei. По данным IDC, по итогам 2020 года общий объем ее поставок составил без малого 125 миллионов штук.Доля двух других китайских производителей смартфонов - Vivo и OPPO - составила 17,7% и 17,4% от рынка. Четвертое место принадлежит компании Xiaomi, чья доля составила 12%.По данным IDC, единственной компанией из числа пяти лидеров рынка, которая смогла добиться роста на китайском рынке по итогам года, стала компания Apple. Это произошло благодаря выпуску новой серии iPhone 12 и сохраняющемуся спросу на серию iPhone 11.
https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html
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apple iphone, huawei technologies, apple, москва, китай, экономика

Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов

19:35 07.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Шанхае
Женщина на одной из улиц в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем поставок смартфонов 5G в Китае в прошлом году достиг 167,5 млн штук, что составляет более половины всего объема поставок смартфонов за год, сообщает международная компания International Data Corporation (IDC), анализирующая ситуацию на глобальном рынке.
Согласно данным IDC, в четвертом квартале прошлого года Китай осуществил поставки 60 миллионов телефонов 5G.
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2 февраля, 12:20Россия-Китай: Главное
В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G
Всего за прошлый год в стране было поставлено более 325,5 миллиона смартфонов, что на 11%, чем в 2019 году.
Как сообщила компания, поставки смартфонов в четвертом квартале выросли на 0,3% в годовом выражении и достигли 86 миллионов 400 тысяч штук, при этом крупнейшие продавцы на китайском рынке отметили положительный рост продаж.
Львиную долю внутреннего рынка мобильных телефонов - 38,3% по-прежнему занимает компания Huawei. По данным IDC, по итогам 2020 года общий объем ее поставок составил без малого 125 миллионов штук.
Доля двух других китайских производителей смартфонов - Vivo и OPPO - составила 17,7% и 17,4% от рынка. Четвертое место принадлежит компании Xiaomi, чья доля составила 12%.
По данным IDC, единственной компанией из числа пяти лидеров рынка, которая смогла добиться роста на китайском рынке по итогам года, стала компания Apple. Это произошло благодаря выпуску новой серии iPhone 12 и сохраняющемуся спросу на серию iPhone 11.
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