https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html

Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов

Объем поставок телефонов 5G в Китае в 2020 году превысил 167 миллионов

Объем поставок смартфонов 5G в Китае в прошлом году достиг 167,5 млн штук, что составляет более половины всего объема поставок смартфонов за год, сообщает... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T19:35

2021-02-07T19:35

2021-02-07T19:35

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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем поставок смартфонов 5G в Китае в прошлом году достиг 167,5 млн штук, что составляет более половины всего объема поставок смартфонов за год, сообщает международная компания International Data Corporation (IDC), анализирующая ситуацию на глобальном рынке.Согласно данным IDC, в четвертом квартале прошлого года Китай осуществил поставки 60 миллионов телефонов 5G.Всего за прошлый год в стране было поставлено более 325,5 миллиона смартфонов, что на 11%, чем в 2019 году.Как сообщила компания, поставки смартфонов в четвертом квартале выросли на 0,3% в годовом выражении и достигли 86 миллионов 400 тысяч штук, при этом крупнейшие продавцы на китайском рынке отметили положительный рост продаж.Львиную долю внутреннего рынка мобильных телефонов - 38,3% по-прежнему занимает компания Huawei. По данным IDC, по итогам 2020 года общий объем ее поставок составил без малого 125 миллионов штук.Доля двух других китайских производителей смартфонов - Vivo и OPPO - составила 17,7% и 17,4% от рынка. Четвертое место принадлежит компании Xiaomi, чья доля составила 12%.По данным IDC, единственной компанией из числа пяти лидеров рынка, которая смогла добиться роста на китайском рынке по итогам года, стала компания Apple. Это произошло благодаря выпуску новой серии iPhone 12 и сохраняющемуся спросу на серию iPhone 11.

https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, huawei technologies, apple, москва, китай, экономика