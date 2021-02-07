Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России
16:11 07.02.2021 (обновлено: 20:08 07.02.2021)
© AP Photo / Michael SohnФранк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Michael Sohn
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал слова федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о Великой Отечественной войне и газопроводе "Северный поток — 2".
Ранее глава Германии в свете дискуссий вокруг магистрали заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения — это "чуть ли не последний" мост между Россией и Европой, а его разрушение не стало бы признаком силы. Штайнмайер также напомнил, что 22 июня исполняется 80 лет с немецкого нападения на Советский Союз и жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.
28 декабря 2020, 00:26Песков раскритиковал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", — цитирует Мельника агентство "Укринформ".
По его мнению, приравнивание СССР к России — это "абсолютно недопустимое искажение истории и прямое игнорирование непомерных жертв других народов", в том числе украинского. Если бы во время визита в Киев Штайнмайер посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, он бы узнал, что "именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", предположил посол.
Он заявил, что не менее восьми миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более пяти миллионов мирных жителей; а из шести миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.
Мельник также сообщил, что украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе, подчеркнул посол.
Мельник считает, что именно такой "более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока — 2". По словам посла, проект несет в себе "прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии".
"Северный поток — 2"
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"