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https://ria.ru/20210207/shtaynmayer-1596393234.html
Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России
Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал слова федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о Великой Отечественной войне и газопроводе... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:11
2021-02-07T20:08
северный поток — 2
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал слова федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о Великой Отечественной войне и газопроводе "Северный поток — 2".Ранее глава Германии в свете дискуссий вокруг магистрали заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения — это "чуть ли не последний" мост между Россией и Европой, а его разрушение не стало бы признаком силы. Штайнмайер также напомнил, что 22 июня исполняется 80 лет с немецкого нападения на Советский Союз и жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР."Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", — цитирует Мельника агентство "Укринформ".По его мнению, приравнивание СССР к России — это "абсолютно недопустимое искажение истории и прямое игнорирование непомерных жертв других народов", в том числе украинского. Если бы во время визита в Киев Штайнмайер посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, он бы узнал, что "именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", предположил посол.Он заявил, что не менее восьми миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более пяти миллионов мирных жителей; а из шести миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.Мельник также сообщил, что украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе, подчеркнул посол.Мельник считает, что именно такой "более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока — 2". По словам посла, проект несет в себе "прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.
https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591156798.html
https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html
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северный поток — 2, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, в мире

Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России

16:11 07.02.2021 (обновлено: 20:08 07.02.2021)
 
© AP Photo / Michael SohnФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал слова федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о Великой Отечественной войне и газопроводе "Северный поток — 2".
Ранее глава Германии в свете дискуссий вокруг магистрали заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения — это "чуть ли не последний" мост между Россией и Европой, а его разрушение не стало бы признаком силы. Штайнмайер также напомнил, что 22 июня исполняется 80 лет с немецкого нападения на Советский Союз и жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.
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"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", — цитирует Мельника агентство "Укринформ".
По его мнению, приравнивание СССР к России — это "абсолютно недопустимое искажение истории и прямое игнорирование непомерных жертв других народов", в том числе украинского. Если бы во время визита в Киев Штайнмайер посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, он бы узнал, что "именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", предположил посол.
Он заявил, что не менее восьми миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более пяти миллионов мирных жителей; а из шести миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.
Мельник также сообщил, что украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе, подчеркнул посол.
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Мельник считает, что именно такой "более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока — 2". По словам посла, проект несет в себе "прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.
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Северный поток — 2Андрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаВ мире
 
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