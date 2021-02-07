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Россияне рассказали, как выбирают места в самолете
Россияне рассказали, как выбирают места в самолете
Большинство россиян занимают соседние кресла в самолете, если они свободны, чтобы лететь удобнее, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:15
2021-02-07T09:15
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство россиян занимают соседние кресла в самолете, если они свободны, чтобы лететь удобнее, сообщает OneTwoTrip. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, насколько тщательно они выбирают места на борту самолета. В опросе приняли участие 2 212 человек. Выяснилось, что для большинства респондентов — или 63,5 процента — очень важно забронировать в салоне любимое место. Чуть меньше опрошенных, или 60,5 процента, признались, что иногда занимают соседние свободные кресла для более приятного полета. Почти половина — 48,5 процента — отметили, что перед рейсом изучают комплектацию самолета, чтобы определить оптимальное место, а 40,6 процента меняются с другими пассажирами. Доплачивать за свой комфорт готовы 52,8 процента респондентов: они периодически пользуются услугой по выбору кресла.Вид из иллюминатора интересует россиян меньше: только 23,2 процента ищут в интернете информацию о том, с какой стороны при взлете или посадке будет открываться более красивый пейзаж.Почти треть опрошенных, или 31 процент, во время полета ходят по салону, чтобы размяться. Это число могло бы быть больше, но многие (41,5 процента) стесняются попросить человека, сидящего у прохода, встать и выпустить их.
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туристы, туризм, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Россияне рассказали, как выбирают места в самолете

09:15 07.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство россиян занимают соседние кресла в самолете, если они свободны, чтобы лететь удобнее, сообщает OneTwoTrip.
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, насколько тщательно они выбирают места на борту самолета.
В опросе приняли участие 2 212 человек. Выяснилось, что для большинства респондентов — или 63,5 процента — очень важно забронировать в салоне любимое место. Чуть меньше опрошенных, или 60,5 процента, признались, что иногда занимают соседние свободные кресла для более приятного полета.
Почти половина — 48,5 процента — отметили, что перед рейсом изучают комплектацию самолета, чтобы определить оптимальное место, а 40,6 процента меняются с другими пассажирами. Доплачивать за свой комфорт готовы 52,8 процента респондентов: они периодически пользуются услугой по выбору кресла.
Вид из иллюминатора интересует россиян меньше: только 23,2 процента ищут в интернете информацию о том, с какой стороны при взлете или посадке будет открываться более красивый пейзаж.
Почти треть опрошенных, или 31 процент, во время полета ходят по салону, чтобы размяться. Это число могло бы быть больше, но многие (41,5 процента) стесняются попросить человека, сидящего у прохода, встать и выпустить их.
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