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https://ria.ru/20210207/rassledovanie-1596385670.html
Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале
Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале
Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:36
2021-02-07T14:37
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в отделе полиции, сообщает следком по региону.Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений."По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок", – говорится в сообщении.По информации СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел.Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство приложит все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего в здании полиции в Махачкале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/proisshestviya-1596373029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/1596366642.html
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале

14:36 07.02.2021 (обновлено: 14:37 07.02.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в отделе полиции, сообщает следком по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 11:33
Появились детали убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале
"По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок", – говорится в сообщении.
По информации СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство приложит все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего в здании полиции в Махачкале.
Убийство в полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 10:04Знатоки
Убийство в полиции Дагестана
 
Убийство экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МахачкалаПроисшествия
 
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