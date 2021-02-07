https://ria.ru/20210207/rassledovanie-1596385670.html
Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале
Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале
Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:36
2021-02-07T14:36
2021-02-07T14:37
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в отделе полиции, сообщает следком по региону.Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что бывшего главу села Новокули застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале в субботу вечером. Как информирует следствие, по подозрению в убийстве в отделе полиции задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. Власти Дагестана подтвердили, что убит экс-глава села Новокули Капланов. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений."По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок", – говорится в сообщении.По информации СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел.Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство приложит все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего в здании полиции в Махачкале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/proisshestviya-1596373029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/1596366642.html
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия