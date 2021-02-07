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Театр Пушкина проверит данные о пострадавшем во время спектакля ребенке
Театр Пушкина проверит данные о пострадавшем во время спектакля ребенке
Театр имени Пушкина проводит проверку после поступившего заявления о причинении вреда ребенку во время спектакля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T12:29
2021-02-07T13:28
московский драматический театр имени а. с. пушкина
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Театр имени Пушкина проводит проверку после поступившего заявления о причинении вреда ребенку во время спектакля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Как рассказали в театре, "3 февраля 2021 года в Московский драматический театр имени Пушкина поступило заявление о причинении вреда здоровью во время спектакля 22 января несовершеннолетнему ребенку (13 лет)"."По словам зрительницы (мамы), обратившейся за медицинской помощью спустя три дня, 25 января, именно луч лазерной указки стал причиной ожога глаза. Ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий. Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование", — сказано в комментарии театра.Там добавляется, что "данный факт изучается компетентными органами, окончательные выводы будут сделаны после проверки". "Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено", — говорится в комментарии.
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московский драматический театр имени а. с. пушкина, москва, происшествия

Театр Пушкина проверит данные о пострадавшем во время спектакля ребенке

12:29 07.02.2021 (обновлено: 13:28 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина
Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Театр имени Пушкина проводит проверку после поступившего заявления о причинении вреда ребенку во время спектакля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Как рассказали в театре, "3 февраля 2021 года в Московский драматический театр имени Пушкина поступило заявление о причинении вреда здоровью во время спектакля 22 января несовершеннолетнему ребенку (13 лет)".
"По словам зрительницы (мамы), обратившейся за медицинской помощью спустя три дня, 25 января, именно луч лазерной указки стал причиной ожога глаза. Ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий. Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование", — сказано в комментарии театра.
Там добавляется, что "данный факт изучается компетентными органами, окончательные выводы будут сделаны после проверки". "Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено", — говорится в комментарии.
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