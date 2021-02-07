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На станции МЦК "Ростокино" в Москве инспектор избил двух безбилетников
На станции МЦК "Ростокино" в Москве инспектор избил двух безбилетников
Инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин, пытавшихся проехать без билета, на станции московского центрального кольца (МЦК) "Ростокино" на... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:22
2021-02-07T11:23
россия
московское центральное кольцо (мцк)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин, пытавшихся проехать без билета, на станции московского центрального кольца (МЦК) "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.Сообщение о драке около станции МЦК поступило полицейским от граждан в ночь на субботу 6 февраля в 00.41 мск.Прибывшие на место полицейские выяснили, что в вестибюле станции трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, их остановили и вывели на улицу инспекторы службы транспортной безопасности."Словесный конфликт перерос в драку", - говорится в сообщении.По данным главка МВД, инспектор транспортной безопасности головой ударил в голову одного из безбилетников, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Как отмечают в МВД, ещё один мужчина с вывихом руки, ушибом головы, по предварительным данным, после драки был доставлен в больницу, но ушел из нее самовольно."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью – ред.), - информируют правоохранители. Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет.
https://ria.ru/20200316/1568695911.html
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россия, московское центральное кольцо (мцк), происшествия

На станции МЦК "Ростокино" в Москве инспектор избил двух безбилетников

11:22 07.02.2021 (обновлено: 11:23 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин, пытавшихся проехать без билета, на станции московского центрального кольца (МЦК) "Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Сообщение о драке около станции МЦК поступило полицейским от граждан в ночь на субботу 6 февраля в 00.41 мск.
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Прибывшие на место полицейские выяснили, что в вестибюле станции трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, их остановили и вывели на улицу инспекторы службы транспортной безопасности.
"Словесный конфликт перерос в драку", - говорится в сообщении.
По данным главка МВД, инспектор транспортной безопасности головой ударил в голову одного из безбилетников, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Как отмечают в МВД, ещё один мужчина с вывихом руки, ушибом головы, по предварительным данным, после драки был доставлен в больницу, но ушел из нее самовольно.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью – ред.), - информируют правоохранители. Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет.
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