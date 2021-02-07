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В Москве при пожаре в квартире погиб человек
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T22:07
2021-02-07T22:07
2021-02-07T22:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В московском главке МЧС уточнили, что в 20.50 поступило сообщение о пожаре по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров."В результате возгорания погиб один человек, двое пострадали", - сказал представитель экстренных служб."Пожарно-спасательными подразделениями ... были спасены пять человек, они переданы медикам для проверки ... Принятыми мерами в 21.15 пожар был ликвидирован", - добавили в столичном главке МЧС.
https://ria.ru/20210206/pozhar-1596317458.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия