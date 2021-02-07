https://ria.ru/20210207/pozhar-1596428793.html

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T22:07

2021-02-07T22:07

2021-02-07T22:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В московском главке МЧС уточнили, что в 20.50 поступило сообщение о пожаре по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров."В результате возгорания погиб один человек, двое пострадали", - сказал представитель экстренных служб."Пожарно-спасательными подразделениями ... были спасены пять человек, они переданы медикам для проверки ... Принятыми мерами в 21.15 пожар был ликвидирован", - добавили в столичном главке МЧС.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596317458.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия