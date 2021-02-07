https://ria.ru/20210207/pozhar-1596412678.html

В Подмосковье при пожаре погибли два человека

В Подмосковье при пожаре погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в нежилом одноэтажном здании в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T19:25

2021-02-07T19:25

2021-02-07T19:25

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в нежилом одноэтажном здании в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В результате возгорания в нежилом одноэтажном здании на улице Бутовского погибли два человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596317458.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мытищи, происшествия