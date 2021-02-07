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На Варшавском шоссе ограничили движение из-за пожара

На Варшавском шоссе ограничили движение из-за пожара

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы ограничено до трех рядов из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:30

2021-02-07T17:30

2021-02-07T17:33

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы ограничено до трех рядов из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар происходит по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. По последним данным ведомства, пожар локализован на площади в 1000 квадратных метров."Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов. Затруднение движения - 2 километра", - говорится в сообщении.

россия

москва

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2021

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Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве 2021-02-07T17:30 true PT0M37S

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