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Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов
Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов
Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:06
2021-02-07T17:06
2021-02-07T18:09
россия
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар происходит по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров."Для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 МАЦ. Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
2021-02-07T17:06
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PT0M37S
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия