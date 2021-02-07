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Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов
Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов
Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:06
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россия
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар происходит по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров."Для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 МАЦ. Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.
россия
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Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
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россия, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов

17:06 07.02.2021 (обновлено: 18:09 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВертолеты тушат пожар в ангаре в Москве
Вертолеты тушат пожар в ангаре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар происходит по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров.
"Для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 МАЦ. Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.
 
РоссияКа-32МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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