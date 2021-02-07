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Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов

Пожар в ангаре на юге Москвы тушат с вертолетов

Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:06

2021-02-07T17:06

2021-02-07T18:09

россия

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар происходит по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров."Для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 МАЦ. Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.

россия

москва

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2021

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Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве 2021-02-07T17:06 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия