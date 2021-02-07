"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях

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Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.