https://ria.ru/20210207/pesochnyy-dozhd-proshel-nad-gornolyzhnym-kurortom-v-pireneyakh-1596404360.html
"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях
"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях
Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.
2021-02-07T17:51
2021-02-07T17:51
2021-02-07T17:51
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"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях
Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.
2021-02-07T17:51
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PT0M58S
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видео, сахара, андорра, природа, экология, видео
"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях
Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.
2021-02-07T17:51
true
PT0M58S
"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях
Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.