https://ria.ru/20210207/palmira-1596384495.html

Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога

Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога

Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство"... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:26

2021-02-07T14:26

2021-02-07T14:26

пальмира

юнеско

сирия

дамаск (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152765/41/1527654171_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_9035bff14976c0f19e898c4d6e7cf7c7.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, найдены недалеко от древнего города Пальмира, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Компетентные органы обнаружили останки трех человек в районе Кахлун в 10 километрах к востоку от Пальмиры. Предполагается, что среди них останки археолога Халеда аль-Асаада, которого террористическая группировка ИГ* казнила в 2015 году за отказ сотрудничать с ней. Идентификация тел ожидается после проведения ДНК-теста", - говорится в сообщении телеканала.В 2015 году боевики ИГ* казнили выдающегося археолога Халеда аль-Асаада в древнейшем сирийском городе Пальмира за то, что он отказался привести их к тайным сокровищам города. Экстремисты обезглавили ученого и повесили его тело на колонне посреди площади в древнем городе. Боевики ИГ* больше месяца удерживали ученого в плену и подвергали допросам. Аль-Асаад проработал главой археологической службы Пальмиры более 50 лет. Именно благодаря его усилиям архитектурный ансамбль Пальмиры в 1980 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бела и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20200919/palmira-1577471891.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/siriya-1595274829.html

пальмира

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пальмира, юнеско, сирия, дамаск (город)