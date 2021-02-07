Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, найдены недалеко от древнего города Пальмира, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Компетентные органы обнаружили останки трех человек в районе Кахлун в 10 километрах к востоку от Пальмиры. Предполагается, что среди них останки археолога Халеда аль-Асаада, которого террористическая группировка ИГ* казнила в 2015 году за отказ сотрудничать с ней. Идентификация тел ожидается после проведения ДНК-теста", - говорится в сообщении телеканала.
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В 2015 году боевики ИГ* казнили выдающегося археолога Халеда аль-Асаада в древнейшем сирийском городе Пальмира за то, что он отказался привести их к тайным сокровищам города. Экстремисты обезглавили ученого и повесили его тело на колонне посреди площади в древнем городе. Боевики ИГ* больше месяца удерживали ученого в плену и подвергали допросам. Аль-Асаад проработал главой археологической службы Пальмиры более 50 лет. Именно благодаря его усилиям архитектурный ансамбль Пальмиры в 1980 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бела и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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