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Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога
Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога
Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство"... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:26
2021-02-07T14:26
пальмира
юнеско
сирия
дамаск (город)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, найдены недалеко от древнего города Пальмира, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Компетентные органы обнаружили останки трех человек в районе Кахлун в 10 километрах к востоку от Пальмиры. Предполагается, что среди них останки археолога Халеда аль-Асаада, которого террористическая группировка ИГ* казнила в 2015 году за отказ сотрудничать с ней. Идентификация тел ожидается после проведения ДНК-теста", - говорится в сообщении телеканала.В 2015 году боевики ИГ* казнили выдающегося археолога Халеда аль-Асаада в древнейшем сирийском городе Пальмира за то, что он отказался привести их к тайным сокровищам города. Экстремисты обезглавили ученого и повесили его тело на колонне посреди площади в древнем городе. Боевики ИГ* больше месяца удерживали ученого в плену и подвергали допросам. Аль-Асаад проработал главой археологической службы Пальмиры более 50 лет. Именно благодаря его усилиям архитектурный ансамбль Пальмиры в 1980 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бела и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20200919/palmira-1577471891.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/siriya-1595274829.html
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пальмира, юнеско, сирия, дамаск (город)

Под Пальмирой, возможно, нашли останки убитого боевиками археолога

14:26 07.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсторическая и современная части Пальмиры
Историческая и современная части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предполагаемые останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого в 2015 году боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, найдены недалеко от древнего города Пальмира, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Компетентные органы обнаружили останки трех человек в районе Кахлун в 10 километрах к востоку от Пальмиры. Предполагается, что среди них останки археолога Халеда аль-Асаада, которого террористическая группировка ИГ* казнила в 2015 году за отказ сотрудничать с ней. Идентификация тел ожидается после проведения ДНК-теста", - говорится в сообщении телеканала.
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В 2015 году боевики ИГ* казнили выдающегося археолога Халеда аль-Асаада в древнейшем сирийском городе Пальмира за то, что он отказался привести их к тайным сокровищам города. Экстремисты обезглавили ученого и повесили его тело на колонне посреди площади в древнем городе. Боевики ИГ* больше месяца удерживали ученого в плену и подвергали допросам. Аль-Асаад проработал главой археологической службы Пальмиры более 50 лет. Именно благодаря его усилиям архитектурный ансамбль Пальмиры в 1980 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бела и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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