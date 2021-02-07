https://ria.ru/20210207/otravlenie-1596365625.html

В Щелково три человека погибли, предположительно, отравившись газом

В Щелково три человека погибли, предположительно, отравившись газом

Три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково, предположительно, из-за отравления газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:03

2021-02-07T10:03

2021-02-07T12:37

щелково

происшествия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково, предположительно, из-за отравления газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на улице Рабочей в доме 12."Отравление, предварительно, бытовым газом. Пострадало четыре человека (двое взрослых и двое детей 2016 и 2005 годов рождения), из них погибло три человека, в том числе один ребенок 2016 года рождения. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

щелково

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

щелково, происшествия