https://ria.ru/20210207/otravlenie-1596365625.html
В Щелково три человека погибли, предположительно, отравившись газом
В Щелково три человека погибли, предположительно, отравившись газом
Три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково, предположительно, из-за отравления газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:03
2021-02-07T10:03
2021-02-07T12:37
щелково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково, предположительно, из-за отравления газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на улице Рабочей в доме 12."Отравление, предварительно, бытовым газом. Пострадало четыре человека (двое взрослых и двое детей 2016 и 2005 годов рождения), из них погибло три человека, в том числе один ребенок 2016 года рождения. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
щелково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, происшествия