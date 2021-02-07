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СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных телеканалов
СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных телеканалов
Квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, Алексея Семенова ограбили в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:29
2021-02-07T17:29
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, Алексея Семенова ограбили в Киеве, из нее забрали 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированный источник."В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова", - пишет издание.Утверждается, что это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера с помощью подбора ключа."По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов и драгоценностей на 5 миллионов гривен (180 тысяч долларов - ред.)", - отмечается в издании.Ранее, 28 января, в заявлении телеканала "112 Украина" по поводу решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось о том, что генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов заразился коронавирусом и не мог принять участие в заседании регулятора.Алексей Семенов - российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости".Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210204/feerichnyy-1596050532.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире

СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных телеканалов

17:29 07.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, Алексея Семенова ограбили в Киеве, из нее забрали 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов, сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.
"В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова", - пишет издание.
Утверждается, что это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера с помощью подбора ключа.
"По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов и драгоценностей на 5 миллионов гривен (180 тысяч долларов - ред.)", - отмечается в издании.
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Ранее, 28 января, в заявлении телеканала "112 Украина" по поводу решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось о том, что генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов заразился коронавирусом и не мог принять участие в заседании регулятора.
Алексей Семенов - российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости".
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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