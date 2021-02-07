https://ria.ru/20210207/odobrenie-1596404849.html

В Венгрии окончательно одобрили к применению вакцину "Спутник V"

В Венгрии окончательно одобрили к применению вакцину "Спутник V"

Министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер заявил, что венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:59

2021-02-07T17:59

2021-02-07T17:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер заявил, что венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых было установлено, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях", - сообщил Кашлер в Facebook.Министр добавил, что, таким образом, в Венгрии одобрены к применению четыре вакцины от коронавируса: препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также "Спутник V".Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/vaktsina-1596381936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/koronavirus-1596308143.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , венгрия, в мире