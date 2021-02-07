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Водителям назвали пути объезда перекрытого из-за пожара тоннеля в Москве
Водителям назвали пути объезда перекрытого из-за пожара тоннеля в Москве
Объехать перекрытый из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве участок можно через Ленинградский проспект, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:18
2021-02-07T16:18
2021-02-07T16:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объехать перекрытый из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве участок можно через Ленинградский проспект, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что автомобиль марки "Газель" сгорел в тоннеле на севере Москвы, информации о пострадавших не поступало. В 14.56 пожар ликвидирован."Объехать перекрытый участок можно через Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу, либо повернув с улицы Алабяна", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия