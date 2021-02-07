https://ria.ru/20210207/moskva-1596364475.html
В Москве в воскресенье ожидается слабый снег и до минус 13
В Москве в воскресенье ожидается слабый снег и до минус 13
Слабый снег и до минус 13 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:51
2021-02-07T09:51
2021-02-07T12:09
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Слабый снег и до минус 13 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столице изменится мало, мы останемся на западной периферии далекого циклона, вместе с северными потоками в атмосфере в регионе продолжится поступление холодного воздуха. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 11-13 в Москве, минус десять-пятнадцать в Подмосковье. Западный ветер четыре-девять метров в секунду", — рассказал Леус.По его словам, давление немного растет, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210206/rogozin-1596299790.html
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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество