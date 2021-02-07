https://ria.ru/20210207/moskva-1596364475.html

В Москве в воскресенье ожидается слабый снег и до минус 13

В Москве в воскресенье ожидается слабый снег и до минус 13

Слабый снег и до минус 13 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:51

2021-02-07T09:51

2021-02-07T12:09

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Слабый снег и до минус 13 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столице изменится мало, мы останемся на западной периферии далекого циклона, вместе с северными потоками в атмосфере в регионе продолжится поступление холодного воздуха. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 11-13 в Москве, минус десять-пятнадцать в Подмосковье. Западный ветер четыре-девять метров в секунду", — рассказал Леус.По его словам, давление немного растет, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210206/rogozin-1596299790.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество