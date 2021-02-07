Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе
Поход в котокафе — это больше, чем просто посиделки с друзьями за чаем и настольными играми.
Поход в котокафе — это больше, чем просто посиделки с друзьями за чаем и настольными играми.
Это настоящий которелакс, который обеспечен посетителям благодаря пушистому персоналу с безупречным характером.
Это настоящий которелакс, который обеспечен посетителям благодаря пушистому персоналу с безупречным характером.
Ученые, которые выяснили, что общение с животными благотворно влияет на человека, называют это фелинотерапией.
Ученые, которые выяснили, что общение с животными благотворно влияет на человека, называют это фелинотерапией.
Обычных официантов в кафе "Кис-кис" нет, вместо них гостей встречают котики.
Обычных официантов в кафе "Кис-кис" нет, вместо них гостей встречают котики.
Котоперсонал ведет себя здесь как дома: ест, спит, играет, мурлыкает.
Котоперсонал ведет себя здесь как дома: ест, спит, играет, мурлыкает.
А когда котики устают от общения с гостями, они отдыхают в отдельном помещении, где нет посторонних.
А когда котики устают от общения с гостями, они отдыхают в отдельном помещении, где нет посторонних.
Красноярское кафе "Кис-кис", открывшееся в 2013 году, было первым в Сибири.
Красноярское кафе "Кис-кис", открывшееся в 2013 году, было первым в Сибири.
За образец взяли японские котокафе. Но если в Стране восходящего солнца на животных можно лишь смотреть, в Красноярске с ними разрешено играть и брать их на руки.
За образец взяли японские котокафе. Но если в Стране восходящего солнца на животных можно лишь смотреть, в Красноярске с ними разрешено играть и брать их на руки.
Котов для "Кис-кис" предоставляет благотворительная организация "Хвостики", помогающая бездомным животным.
Котов для "Кис-кис" предоставляет благотворительная организация "Хвостики", помогающая бездомным животным.
Для "работы" в кафе отбирают самых коммуникабельных и миролюбивых животных.
Для "работы" в кафе отбирают самых коммуникабельных и миролюбивых животных.
Если посетитель подружился с котиком, он может забрать животное с собой.
Если посетитель подружился с котиком, он может забрать животное с собой.
Место обретшей дом кошки займет новый питомец.
Новых хозяев за время существования красноярского котокафе обрели более ста животных.
Новых хозяев за время существования красноярского котокафе обрели более ста животных.
Питомец котокафе "Кис-кис".