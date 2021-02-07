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Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе
Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе
Что может быть лучше в выходной день, чем котик на коленях и кофе с печеньем на столе. Создатели кафе "Кис-кис" в Красноярске соединили все лучшее сразу... РИА Новости, 07.02.2021
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кафе
красноярск
фото
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Что может быть лучше в выходной день, чем котик на коленях и кофе с печеньем на столе. Создатели кафе "Кис-кис" в Красноярске соединили все лучшее сразу. Мурлыкающий антистресс — в фотоленте Ria.ru.
красноярск
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кафе, красноярск, фото, фото

Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе

08:00 07.02.2021 (обновлено: 08:23 07.02.2021)
 
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Что может быть лучше в выходной день, чем котик на коленях и кофе с печеньем на столе. Создатели кафе "Кис-кис" в Красноярске соединили все лучшее сразу. Мурлыкающий антистресс — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Поход в котокафе — это больше, чем просто посиделки с друзьями за чаем и настольными играми.

Кошка в котокафе Кис-кис в Красноярске
1 из 14

Поход в котокафе — это больше, чем просто посиделки с друзьями за чаем и настольными играми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Это настоящий которелакс, который обеспечен посетителям благодаря пушистому персоналу с безупречным характером.

Посетительница играет с котами в котокафе Кис-кис в Красноярске
2 из 14

Это настоящий которелакс, который обеспечен посетителям благодаря пушистому персоналу с безупречным характером.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ученые, которые выяснили, что общение с животными благотворно влияет на человека, называют это фелинотерапией.

Посетительница кормит кошку в котокафе Кис-кис в Красноярске
3 из 14

Ученые, которые выяснили, что общение с животными благотворно влияет на человека, называют это фелинотерапией.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Обычных официантов в кафе "Кис-кис" нет, вместо них гостей встречают котики.

Посетительница кормит кошку в котокафе Кис-кис в Красноярске
4 из 14

Обычных официантов в кафе "Кис-кис" нет, вместо них гостей встречают котики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Котоперсонал ведет себя здесь как дома: ест, спит, играет, мурлыкает.

Возобновление работы котокафе в Красноярске
5 из 14

Котоперсонал ведет себя здесь как дома: ест, спит, играет, мурлыкает.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

А когда котики устают от общения с гостями, они отдыхают в отдельном помещении, где нет посторонних.

Кошки кушают в котокафе Кис-кис в Красноярске
6 из 14

А когда котики устают от общения с гостями, они отдыхают в отдельном помещении, где нет посторонних.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Красноярское кафе "Кис-кис", открывшееся в 2013 году, было первым в Сибири.

Кот в котокафе Кис-кис в Красноярске
7 из 14

Красноярское кафе "Кис-кис", открывшееся в 2013 году, было первым в Сибири.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За образец взяли японские котокафе. Но если в Стране восходящего солнца на животных можно лишь смотреть, в Красноярске с ними разрешено играть и брать их на руки.

Посетительница играет с кошкой в котокафе Кис-кис в Красноярске
8 из 14

За образец взяли японские котокафе. Но если в Стране восходящего солнца на животных можно лишь смотреть, в Красноярске с ними разрешено играть и брать их на руки.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Котов для "Кис-кис" предоставляет благотворительная организация "Хвостики", помогающая бездомным животным.

Кошка в котокафе Кис-кис в Красноярске
9 из 14

Котов для "Кис-кис" предоставляет благотворительная организация "Хвостики", помогающая бездомным животным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Для "работы" в кафе отбирают самых коммуникабельных и миролюбивых животных.

Кошки в котокафе Кис-кис в Красноярске
10 из 14

Для "работы" в кафе отбирают самых коммуникабельных и миролюбивых животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Если посетитель подружился с котиком, он может забрать животное с собой.

Посетительница кормит кота в котокафе Кис-кис в Красноярске
11 из 14

Если посетитель подружился с котиком, он может забрать животное с собой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Место обретшей дом кошки займет новый питомец.

Кот в котокафе Кис-кис в Красноярске
12 из 14

Место обретшей дом кошки займет новый питомец.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Новых хозяев за время существования красноярского котокафе обрели более ста животных.

Посетительница в котокафе Кис-кис в Красноярске
13 из 14

Новых хозяев за время существования красноярского котокафе обрели более ста животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин

Питомец котокафе "Кис-кис".

Кот в котокафе Кис-кис в Красноярске
14 из 14

Питомец котокафе "Кис-кис".

© РИА Новости / Илья Наймушин
 
КафеКрасноярскФото
 
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