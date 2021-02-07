https://ria.ru/20210207/kotokafe-1596163946.html

Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе

Есть, играть, мурлыкать: один день в красноярском котокафе

Что может быть лучше в выходной день, чем котик на коленях и кофе с печеньем на столе. Создатели кафе "Кис-кис" в Красноярске соединили все лучшее сразу... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:23

кафе

красноярск

фото

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Что может быть лучше в выходной день, чем котик на коленях и кофе с печеньем на столе. Создатели кафе "Кис-кис" в Красноярске соединили все лучшее сразу. Мурлыкающий антистресс — в фотоленте Ria.ru.

красноярск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кафе, красноярск, фото, фото