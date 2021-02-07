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В континентальном Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19
В континентальном Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19
В субботу в континентальной части Китая было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T19:41
2021-02-07T19:41
2021-02-07T19:41
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу в континентальной части Китая было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Новых случай локального заражения был выявлен в провинции Цзилинь, говорится в ежедневном отчете ведомства.В субботу в Шанхае было зарегистрировано два новых прибывших из-за рубежа пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Летальных случаев от заболевания в тот день в континентальной части Китая зарегистрировано не было, сообщили в комитете.
https://ria.ru/20210207/voz-1596412814.html
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коронавирус covid-19, цзилинь, китай, в мире