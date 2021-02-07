https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596414753.html

В континентальном Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19

В континентальном Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19

В субботу в континентальной части Китая было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T19:41

2021-02-07T19:41

2021-02-07T19:41

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

цзилинь

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593094690_0:293:3043:2005_1920x0_80_0_0_15a73f9831aec592ee0e2a05bd9ee4a6.jpg

МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В субботу в континентальной части Китая было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Новых случай локального заражения был выявлен в провинции Цзилинь, говорится в ежедневном отчете ведомства.В субботу в Шанхае было зарегистрировано два новых прибывших из-за рубежа пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Летальных случаев от заболевания в тот день в континентальной части Китая зарегистрировано не было, сообщили в комитете.

https://ria.ru/20210207/voz-1596412814.html

цзилинь

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, цзилинь, китай, в мире