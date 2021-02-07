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Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 102 тысячи
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 102 тысячи
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 102 тысячи, зафиксировано более 2,6 тысячи летальных случаев,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:30
2021-02-07T16:30
2021-02-07T16:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 102 тысячи, зафиксировано более 2,6 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зарегистрировали 102 420 случаев заболевания COVID-19 и 2 618 летальных исходов.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране заразились более 26,9 миллиона человек, скончались более 462 тысяч пациентов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире