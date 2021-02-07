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В Москве за сутки госпитализировали 761 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 761 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализирован 761 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:22
2021-02-07T11:22
2021-02-07T11:22
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 761 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 3657 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 847 822. В Москве выявлено 2028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 761 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 64 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество