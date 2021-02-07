https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596372195.html

В Москве за сутки госпитализировали 761 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 761 человека с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализирован 761 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:22

2021-02-07T11:22

2021-02-07T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 761 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 3657 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 847 822. В Москве выявлено 2028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 761 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 64 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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