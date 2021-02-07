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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2028, Санкт-Петербурге - 1175, Подмосковье - 923, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:04
2021-02-07T11:04
2021-02-07T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2028, Санкт-Петербурге - 1175, Подмосковье - 923, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2028, Санкт-Петербург - 1175, Московская область - 923", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - семь, Ненецком автономном округе - два, Чукотском автономном округе - один.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество