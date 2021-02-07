https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596370731.html

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2028, Санкт-Петербурге - 1175, Подмосковье - 923, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:04

2021-02-07T11:04

2021-02-07T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2028, Санкт-Петербурге - 1175, Подмосковье - 923, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2028, Санкт-Петербург - 1175, Московская область - 923", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - семь, Ненецком автономном округе - два, Чукотском автономном округе - один.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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