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Распространение коронавируса
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В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:02
2021-02-07T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч.Темп прироста снизился до 0,41 процента, у 10,8 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 432 человека, выздоровели 19 884.Больше всего новых заразившихся в Москве (2028, днем ранее — 2214), Санкт-Петербурге (1175, накануне — 1248) и Московской области (923), меньше всего — на Чукотке (один), в Ненецком автономном округе (два) и Еврейской автономной области (семь).За все время в стране зарегистрировали 3 967 281 случай COVID-19. Умерли 76 661 больной, из медучреждений выписали более 3,45 миллиона человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 104,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 105,7 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 07.02.2021 (обновлено: 11:53 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч.
Темп прироста снизился до 0,41 процента, у 10,8 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 432 человека, выздоровели 19 884.
Больше всего новых заразившихся в Москве (2028, днем ранее — 2214), Санкт-Петербурге (1175, накануне — 1248) и Московской области (923), меньше всего — на Чукотке (один), в Ненецком автономном округе (два) и Еврейской автономной области (семь).
За все время в стране зарегистрировали 3 967 281 случай COVID-19. Умерли 76 661 больной, из медучреждений выписали более 3,45 миллиона человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 104,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 105,7 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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