https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596370368.html

В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:02

2021-02-07T11:02

2021-02-07T11:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч.Темп прироста снизился до 0,41 процента, у 10,8 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 432 человека, выздоровели 19 884.Больше всего новых заразившихся в Москве (2028, днем ранее — 2214), Санкт-Петербурге (1175, накануне — 1248) и Московской области (923), меньше всего — на Чукотке (один), в Ненецком автономном округе (два) и Еврейской автономной области (семь).За все время в стране зарегистрировали 3 967 281 случай COVID-19. Умерли 76 661 больной, из медучреждений выписали более 3,45 миллиона человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 104,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 105,7 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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