На лице написано. Ученые объяснили, как определить характер по фотографии
08:00 07.02.2021 (обновлено: 08:19 07.02.2021)
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Исследователи предположили, что особенности личности можно понять по внешнему виду, а именно по фотопортрету. С одной стороны, черты лица, как и характера, мы наследуем от предков, с другой — на формирование лицевого скелета во время внутриутробного развития влияют гормоны: например, повышенный тестерон. Действительно ли снимок способен многое рассказать о незнакомце, разбиралось РИА Новости.
Прирожденные изменники
Склонность мужчин к измене в буквальном смысле написана на лице — к такому выводу пришли австралийские ученые. Они попросили больше полутора тысяч человек рассмотреть 189 фотографий и предположить, кто из изображенных людей неверен партнерам. Каждый, чьи снимки оказались в руках добровольцев, предоставил ученым детальную информацию о своей личной жизни.
Выяснилось, что неверных мужчин вычислить по лицу проще, чем женщин. Почти 14 процентов участниц и 16 процентов участников распознали изменщика, а 12 и 18 процентов соответственно — определили тех, кто интересуется чужими женами и невестами. Правильные ответы были выше случайного попадания. При этом точность суждений о неверности не зависела от привлекательности мужчин, но коррелировала с мужественностью их лиц.
А вот вывести на чистую воду неверных жен не сумел почти никто — с заданием справились лишь четыре процента мужчин и 3,3 процента женщин. Еще хуже дело обстояло с дамами, которые предпочитают женатых: по внешнему виду разлучниц распознали 3,7 процента мужчин и 0,9 процента женщин.
5 августа 2019, 08:00НаукаГормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
По мнению авторов работы, несмотря на относительно невысокий процент правильных ответов, способность определить человека, склонного к измене, может быть своеобразным механизмом адаптации. С эволюционной точки зрения отношения с неверным партнером невыгодны — повышается риск потерять ценные ресурсы, необходимые для рождения и выращивания потомства. Поэтому тот, кто вовремя идентифицирует потенциального ловеласа или охотника за чужими женами, получает преимущество.
Тестостероновая зависимость
Похожие выводы сделали канадские исследователи — правда, они зашли с другого конца. Сначала попросили 145 молодых людей рассказать о контактах с противоположным полом. Несколько месяцев спустя 314 человек — среди них не было участников первого опроса — предоставили ученым сведения о сексуальной ориентации, а также об изменах и отношении к сексу без любви.
Обработав изображения и сопоставив их с ответами, специалисты обнаружили: люди с квадратными или широкими лицами, как правило, испытывают более сильное сексуальное влечение, чем их ровесники с овальной формой лица. Причем это характерно как для одиноких, так для тех, кто в паре. Кроме того, широколицые мужчины, как выяснилось, больше склонны обманывать партнершу. У женщин такой корреляции не заметили.
Ученые считают, что у выявленных закономерностей есть научное объяснение. Соотношение ширины и высоты лица взрослых зависит от уровня тестостерона. У мужчин с высокой концентрацией этого гормона лица более широкие, с крупными скулами. Как правило, характер у них волевой, порой даже агрессивный. Кроме того, они сексуально активнее: тестостерон влияет и на формирование полового поведения.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/monkeybusiness/WirestockСогласно нескольким работам, мужчины с квадратными и широкими лицами более склонны к агрессивному поведению и доминированию. В дикой природе взаимосвязь между формой лица и доминированием тоже распространена. Так, чем шире морда самца-капуцина, тем выше вероятность того, что он занимает высокое положение в групповой иерархии
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/monkeybusiness/Wirestock
Согласно нескольким работам, мужчины с квадратными и широкими лицами более склонны к агрессивному поведению и доминированию. В дикой природе взаимосвязь между формой лица и доминированием тоже распространена. Так, чем шире морда самца-капуцина, тем выше вероятность того, что он занимает высокое положение в групповой иерархии
Нечеловеческая точность
По фотографии можно определить не только склонность к изменам или агрессии, но и основные черты характера из так называемой Большой пятерки — психологической модели, описывающей личность по пяти признакам: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, эмоциональной устойчивости и открытости новому опыту. Правда, с этой задачей лучше справляются не люди, а искусственный интеллект, полагают российские ученые.
Они попросили 12 500 добровольцев сфотографироваться с нейтральным выражением и заполнить анкеты на определение качеств личности. Всего получилось больше 31 тысячи снимков — все анфас и сделанные при хорошем освещении. Изображения разметили с помощью нейросети так, чтобы можно было выделить отдельные черты, которые затем соотнесли с результатами опросников.
Выяснилось, что лучше всего с внешностью коррелирует добросовестность, а хуже — открытость новому опыту, особенно у женщин. В среднем обученная нейросеть определяла черты характера с вероятностью 58 процентов. А это чуть выше случайного попадания.
Тем не менее ученые подчеркивают: разработанный ими искусственный интеллект вычисляет личностные качества по фотографии лучше, чем люди.
Впрочем, к результатам таких исследований надо относиться с осторожностью. Как отмечает профессор Принстонского университета Александр Тодоров, подобные работы (даже те, где суждения выносят добровольцы, а не искусственный интеллект) опираются на распространенное заблуждение, что снимок — все равно что сам человек. Однако это не так. Изображение статично, а люди подсознательно оценивают не только черты лица, но и мимику, позу и даже тембр голоса.
Кроме того, не стоит забывать, что физиогномику — определение душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа черт лица — до сих пор считают лженаукой. И развенчивающих ее работ гораздо больше, чем подтверждающих достоверность.
15 ноября 2016, 12:51НаукаУченые доказали, что физиогномика является лженаукойНеобычный эксперимент со студентами-добровольцами показал, что особенности характера человека невозможно "вычислить" по чертам его лица, и что люди ориентируются на свой собственный опыт при оценке других людей по их облику.