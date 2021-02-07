https://ria.ru/20210207/kharakter-1596224358.html

На лице написано. Ученые объяснили, как определить характер по фотографии

На лице написано. Ученые объяснили, как определить характер по фотографии

Исследователи предположили, что особенности личности можно понять по внешнему виду, а именно по фотопортрету. С одной стороны, черты лица, как и характера, мы... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:19

наука

характер

искусственный интеллект

гормоны

биология

здоровье

принстонский университет

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Исследователи предположили, что особенности личности можно понять по внешнему виду, а именно по фотопортрету. С одной стороны, черты лица, как и характера, мы наследуем от предков, с другой — на формирование лицевого скелета во время внутриутробного развития влияют гормоны: например, повышенный тестерон. Действительно ли снимок способен многое рассказать о незнакомце, разбиралось РИА Новости.Прирожденные изменникиСклонность мужчин к измене в буквальном смысле написана на лице — к такому выводу пришли австралийские ученые. Они попросили больше полутора тысяч человек рассмотреть 189 фотографий и предположить, кто из изображенных людей неверен партнерам. Каждый, чьи снимки оказались в руках добровольцев, предоставил ученым детальную информацию о своей личной жизни.Выяснилось, что неверных мужчин вычислить по лицу проще, чем женщин. Почти 14 процентов участниц и 16 процентов участников распознали изменщика, а 12 и 18 процентов соответственно — определили тех, кто интересуется чужими женами и невестами. Правильные ответы были выше случайного попадания. При этом точность суждений о неверности не зависела от привлекательности мужчин, но коррелировала с мужественностью их лиц.А вот вывести на чистую воду неверных жен не сумел почти никто — с заданием справились лишь четыре процента мужчин и 3,3 процента женщин. Еще хуже дело обстояло с дамами, которые предпочитают женатых: по внешнему виду разлучниц распознали 3,7 процента мужчин и 0,9 процента женщин.По мнению авторов работы, несмотря на относительно невысокий процент правильных ответов, способность определить человека, склонного к измене, может быть своеобразным механизмом адаптации. С эволюционной точки зрения отношения с неверным партнером невыгодны — повышается риск потерять ценные ресурсы, необходимые для рождения и выращивания потомства. Поэтому тот, кто вовремя идентифицирует потенциального ловеласа или охотника за чужими женами, получает преимущество.Тестостероновая зависимостьПохожие выводы сделали канадские исследователи — правда, они зашли с другого конца. Сначала попросили 145 молодых людей рассказать о контактах с противоположным полом. Несколько месяцев спустя 314 человек — среди них не было участников первого опроса — предоставили ученым сведения о сексуальной ориентации, а также об изменах и отношении к сексу без любви.Обработав изображения и сопоставив их с ответами, специалисты обнаружили: люди с квадратными или широкими лицами, как правило, испытывают более сильное сексуальное влечение, чем их ровесники с овальной формой лица. Причем это характерно как для одиноких, так для тех, кто в паре. Кроме того, широколицые мужчины, как выяснилось, больше склонны обманывать партнершу. У женщин такой корреляции не заметили.Ученые считают, что у выявленных закономерностей есть научное объяснение. Соотношение ширины и высоты лица взрослых зависит от уровня тестостерона. У мужчин с высокой концентрацией этого гормона лица более широкие, с крупными скулами. Как правило, характер у них волевой, порой даже агрессивный. Кроме того, они сексуально активнее: тестостерон влияет и на формирование полового поведения.Нечеловеческая точностьПо фотографии можно определить не только склонность к изменам или агрессии, но и основные черты характера из так называемой Большой пятерки — психологической модели, описывающей личность по пяти признакам: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, эмоциональной устойчивости и открытости новому опыту. Правда, с этой задачей лучше справляются не люди, а искусственный интеллект, полагают российские ученые.Они попросили 12 500 добровольцев сфотографироваться с нейтральным выражением и заполнить анкеты на определение качеств личности. Всего получилось больше 31 тысячи снимков — все анфас и сделанные при хорошем освещении. Изображения разметили с помощью нейросети так, чтобы можно было выделить отдельные черты, которые затем соотнесли с результатами опросников.Выяснилось, что лучше всего с внешностью коррелирует добросовестность, а хуже — открытость новому опыту, особенно у женщин. В среднем обученная нейросеть определяла черты характера с вероятностью 58 процентов. А это чуть выше случайного попадания.Тем не менее ученые подчеркивают: разработанный ими искусственный интеллект вычисляет личностные качества по фотографии лучше, чем люди.Впрочем, к результатам таких исследований надо относиться с осторожностью. Как отмечает профессор Принстонского университета Александр Тодоров, подобные работы (даже те, где суждения выносят добровольцы, а не искусственный интеллект) опираются на распространенное заблуждение, что снимок — все равно что сам человек. Однако это не так. Изображение статично, а люди подсознательно оценивают не только черты лица, но и мимику, позу и даже тембр голоса.Кроме того, не стоит забывать, что физиогномику — определение душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа черт лица — до сих пор считают лженаукой. И развенчивающих ее работ гораздо больше, чем подтверждающих достоверность.

https://ria.ru/20190805/1557127711.html

https://ria.ru/20170501/1493437909.html

https://ria.ru/20161115/1481392166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

характер, искусственный интеллект, гормоны, биология, здоровье, принстонский университет