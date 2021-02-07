https://ria.ru/20210207/izrail-1596422952.html

Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса

Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса

Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T20:59

2021-02-07T20:59

2021-02-07T20:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

израиль

вакцинация

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны."Сегодня вакцину получили 10 дипломатов из посольства Израиля в Нью-Дели и сотрудники консульств в Мумбаи и Бангалоре", - сообщили в МИД.Также в ближайшее время ожидается прибытие сотрудников дипмиссии из Рима. Кроме того, израильские СМИ сообщили, что первую дозу вакцины уже получили дипломаты из Лондона и через несколько недель они снова прилетят в Израиль за второй дозой вакцины.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,42 миллиона человек, вторую - 2,015 миллиона.

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596271226.html

израиль

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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, вакцинация, в мире