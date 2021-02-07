https://ria.ru/20210207/izrail-1596422952.html
Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса
Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса
Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:59
2021-02-07T20:59
2021-02-07T20:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны."Сегодня вакцину получили 10 дипломатов из посольства Израиля в Нью-Дели и сотрудники консульств в Мумбаи и Бангалоре", - сообщили в МИД.Также в ближайшее время ожидается прибытие сотрудников дипмиссии из Рима. Кроме того, израильские СМИ сообщили, что первую дозу вакцины уже получили дипломаты из Лондона и через несколько недель они снова прилетят в Израиль за второй дозой вакцины.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,42 миллиона человек, вторую - 2,015 миллиона.
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596271226.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, вакцинация, в мире