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Распространение коронавируса
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Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса
Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса
Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:59
2021-02-07T20:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
вакцинация
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны."Сегодня вакцину получили 10 дипломатов из посольства Израиля в Нью-Дели и сотрудники консульств в Мумбаи и Бангалоре", - сообщили в МИД.Также в ближайшее время ожидается прибытие сотрудников дипмиссии из Рима. Кроме того, израильские СМИ сообщили, что первую дозу вакцины уже получили дипломаты из Лондона и через несколько недель они снова прилетят в Израиль за второй дозой вакцины.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,42 миллиона человек, вторую - 2,015 миллиона.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, вакцинация, в мире

Израиль вакцинирует своих дипломатов от коронавируса

20:59 07.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит кампанию вакцинации от коронавируса среди своих дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны.
"Сегодня вакцину получили 10 дипломатов из посольства Израиля в Нью-Дели и сотрудники консульств в Мумбаи и Бангалоре", - сообщили в МИД.
Также в ближайшее время ожидается прибытие сотрудников дипмиссии из Рима. Кроме того, израильские СМИ сообщили, что первую дозу вакцины уже получили дипломаты из Лондона и через несколько недель они снова прилетят в Израиль за второй дозой вакцины.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,42 миллиона человек, вторую - 2,015 миллиона.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВакцинацияВ мире
 
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