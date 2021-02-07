https://ria.ru/20210207/ispaniya-1596177871.html

В Испании в музее Прадо выставят больше картин женщин-художниц

В Испании в музее Прадо выставят больше картин женщин-художниц

В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T03:35

2021-02-07T03:35

2021-02-07T03:35

культура

выставки

музеи

новости культуры

новости - туризм

мадрид (город)

испания

филиппины

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572581414_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9358b85aa7030ea1670692763afb4817.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц, сообщает "ЕвроПульс".Планируется обновить несколько залов постоянной экспозиции.Также больше места отведут под картины мастеров из тех бывших колоний Испании, которые до сих пор практически не были представлены в музее, например, с Филиппин.Кроме того, работы художников и художниц, которые творили в Мадриде в одно и то же время, больше не будут разделять по разным залам национальных школ. Теперь произведения итальянцев, голландцев и испанцев, писавших в столице Испании, будут выставлены вместе.Изменения будут происходить постепенно в течение 2021 года, на работу музея это не повлияет. Пока не уточняется, сколько именно залов затронут нововведения и произведения каких художниц и художников появятся в экспозиции.

https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html

мадрид (город)

испания

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, музеи, новости культуры, новости - туризм, мадрид (город), испания, филиппины, туризм