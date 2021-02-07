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В Испании в музее Прадо выставят больше картин женщин-художниц
В Испании в музее Прадо выставят больше картин женщин-художниц
В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T03:35
2021-02-07T03:35
2021-02-07T03:35
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц, сообщает "ЕвроПульс".Планируется обновить несколько залов постоянной экспозиции.Также больше места отведут под картины мастеров из тех бывших колоний Испании, которые до сих пор практически не были представлены в музее, например, с Филиппин.Кроме того, работы художников и художниц, которые творили в Мадриде в одно и то же время, больше не будут разделять по разным залам национальных школ. Теперь произведения итальянцев, голландцев и испанцев, писавших в столице Испании, будут выставлены вместе.Изменения будут происходить постепенно в течение 2021 года, на работу музея это не повлияет. Пока не уточняется, сколько именно залов затронут нововведения и произведения каких художниц и художников появятся в экспозиции.
https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html
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выставки, музеи, новости культуры, новости - туризм, мадрид (город), испания, филиппины, туризм
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц, сообщает
"ЕвроПульс".
Планируется обновить несколько залов постоянной экспозиции.
Также больше места отведут под картины мастеров из тех бывших колоний Испании, которые до сих пор практически не были представлены в музее, например, с Филиппин.
Кроме того, работы художников и художниц, которые творили в Мадриде в одно и то же время, больше не будут разделять по разным залам национальных школ. Теперь произведения итальянцев, голландцев и испанцев, писавших в столице Испании, будут выставлены вместе.
Изменения будут происходить постепенно в течение 2021 года, на работу музея это не повлияет. Пока не уточняется, сколько именно залов затронут нововведения и произведения каких художниц и художников появятся в экспозиции.