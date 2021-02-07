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"Саддам — наш парень". Почему "Буря в пустыне" стала шоком для Ирака

"Саддам — наш парень". Почему "Буря в пустыне" стала шоком для Ирака

Тридцать лет назад — зимой 1991-го — Соединенные Штаты развернули против Ирака кампанию "Буря в пустыне". Это был ответ на захват Кувейта иракским лидером... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:18

операция "буря в пустыне"

павел палажченко

исламское государство

джордж буш (младший)

совет безопасности оон

михаил горбачев

багдад (город)

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад — зимой 1991-го — Соединенные Штаты развернули против Ирака кампанию "Буря в пустыне". Это был ответ на захват Кувейта иракским лидером Саддамом Хусейном. Через два месяца бомбардировок Багдад вывел войска, но последствия войны ощутимы и сегодня, причем не только на Ближнем Востоке. Как развивался конфликт и почему Москва встала тогда на сторону Вашингтона, разбиралось РИА Новости. На грани распада"Товарищи! Сегодня ночью началась война в Персидском заливе. Американские военные совместно с частями Великобритании, Саудовской Аравии нанесли удары по военным объектам Ирака. Трагедию спровоцировал отказ Ирака вывести войска из Кувейта", — заявил Михаил Горбачев, едва узнав о начале "Бури в пустыне". Советский лидер призвал стороны сесть за стол переговоров и выступил посредником. Но миротворческие усилия генсека вызвали неоднозначную реакцию. На Западе его хвалили за поддержку, на Ближнем Востоке недоумевали — почему он так быстро сдался США, ведь Ирак считали дружественным Советскому Союзу государством. До этого участие Вашингтона в вооруженных кампаниях за рубежом — будь то вторжения в страны Латинской Америки, война во Вьетнаме, помощь афганским моджахедам — вызывали жесткую критику Кремля. Но в начале девяностых расстановка сил менялась. Холодная война завершилась. Америка видела себя единственной сверхдержавой, Союз, наоборот, шел к распаду. Горбачев нуждался в западных кредитах, чтобы удержать экономику от коллапса. Обострять ситуацию вокруг войны в Персидском заливе значило поставить под сомнения едва наметившееся потепление в советско-американских отношениях. Хусейн негодовал — почему в угоду Вашингтону Горбачев забыл о союзничестве с Багдадом. Тем более что в 1972 году страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Иракская армия имела советское оружие. Сотрудники КГБ консультировали иракские спецслужбы. Девять тысяч граждан Союза жили и работали в Багдаде. Кроме того, у Саддама были все основания считать, что он свой не только для Москвы, но и для Вашингтона — что делало ситуацию еще запутаннее. "Наш сильный парень"Москва пыталась предотвратить войну. До начала "Бури в пустыне" спецпредставитель генсека Евгений Примаков летал в Багдад. Уговаривал Хусейна вывести контингент из Кувейта, но безрезультатно: глава Ирака обвинял кувейтцев в воровстве нефти и требовал возместить финансовый ущерб. Посол СССР в Багдаде Виктор Посувалюк объяснял неуступчивость иракского лидера "комплексом безнаказанности". "Хусейн считал, что западные политики — изнеженные белоручки, испорченные цивилизацией. Наказывать Ирак силой они не будут", — вспоминал дипломат. Но самоуверенность Хусейна возникла не на пустом месте, рассказывает РИА Новости специалист по Ближнему Востоку Руслан Мамедов. "После Исламской революции в Иране в 1979-м режим аятолл стал главным врагом американцев. Монархии Персидского залива тоже опасались Тегерана. Хусейн взял на себя роль защитника всех арабов, тем более что иракская армия считалась самой мощной в регионе", — объясняет эксперт. Американцы восторгались харизмой Хусейна и прозвали его "наш сильный парень в регионе". Симпатии подкрепляли поставками оружия и денег. "С восьмидесятых и до начала девяностых Вашингтон одобрил около 800 разрешений на экспорт военных технологий в Ирак. Среди них были и средства для создания оружия массового уничтожения", — выяснил конгрессмен Самюэль Геджэнсон, участвовавший в расследовании поставок оружия в Багдад. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт в восьмидесятые не могли похвастаться вооруженными силами и вслед за США положились на Ирак. Хусейн получал от соседей щедрую финансовую помощь и был уверен: расплачиваться по долгам не придется.В 1980-м он пошел на обострение и вторгся в богатую нефтью иранскую провинцию Хузестан. Тегеран ответил силой. Между странами началась война, затянувшаяся на десятилетие. Но победителем никто так и не стал. Больше всего пострадала экономика государств. Ко всему прочему, спонсоры Хусейна напомнили — пора отдавать долги. "Неблагодарный Саддам"К началу девяностых внешний долг Ирака составлял больше 60 миллиардов долларов. Кувейту Хусейн задолжал 14 миллиардов. Золотовалютные резервы Багдада не превышали двух миллиардов. Ситуацию усугубил обвал мировых цен на нефть. Если в 1980-м баррель черного золота стоил 36 долларов, то в конце десятилетия едва перешагивал десятидолларовую отметку. Хусейн потребовал засчитать долги как плату за защиту арабского мира от Ирана. Но Кувейт отказался. Тогда иракский лидер обвинил соседей в воровстве нефти из месторождения Румайла и заявил, что, кроме списания долга, ждет дополнительной компенсации. Эмир Кувейта снова ответил нет. Ирак пошел на него войной. "Иракцы всегда считали Кувейт своей территорией, отколовшейся по вине Британской империи. Багдад и до вторжения часто конфликтовал с кувейтцами и напоминал — они часть Ирака. Когда Хусейн захватил территорию соседей, внутри страны это не вызвало жесткой реакции", — объясняет Мамедов. Евгений Примаков позже вспоминал, что в разгар операции "Буря в пустыне" встречался с кувейтским шейхом: "Эмир жаловался на неблагодарность Саддама — Кувейт не только материально помогал во время ирано-иракской войны, но и предоставил свой порт для переброски вооружений в Ирак". Хусейн объяснил Примакову вторжение в соседнюю страну так: "Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом США решил резко понизить цену на нефть". Эффект CNNВ январе 1991-го многонациональная группировка под эгидой Вашингтона вторглась в Ирак. Цель — силой принудить Хусейна вывести войска из Кувейта. Кроме американцев, контингенты в Персидский залив направили Франция, Великобритания, Египет, Сирия и арабские монархии. Операцию назвали "Буря в пустыне".Совбез ООН принял резолюцию, позволяющую "принуждением восстановить суверенитет Кувейта". Москва не высказалась против. На стороне американцев было и подготовленное общественное мнение. Еще до вторжения телеканал CNN критиковал Хусейна за применение химического оружия, жестокое обращение с шиитами, политические репрессии. Ежедневно показывали репортажи о мародерствах, криминале, изнасилованиях, устроенных иракскими военными. "Необходимо остановить Хусейна любой ценой", — заявляли американские чиновники с телеэкранов. Во время "Бури в пустыне" журналистам разрешили освещать операцию в прямом эфире. Корреспондентов брали на линию огня. Когда шли бои, включались камеры, и зрители смотрели войну в прямом эфире. Круглосуточное информирование о событиях на передовой получило специальное название "эффект CNN". Впоследствии "эффект CNN" использовался и для оправдания американских интервенций, проводимых без санкций Совбеза ООН. "Перед вторжением США в Ирак уже в 2003-м новостные телеканалы круглосуточно передавали репортажи о якобы оружии массового поражения Хусейна. Его так и не нашли. Но иракский режим пал", — отмечает Мамедов. Затяжная войнаСоветский Союз не участвовал в боевых действиях, но ощутил на себе последствия. По сути, "Буря в пустыне" стала первой кампанией американцев, проведенной без оглядки на Москву. Президент США Джордж Буш — старший все же попросил поддержки у Горбачева. Его согласие означало, что Москва не будет встревать. И американцы закрепились на Ближнем Востоке в качестве ключевого игрока. Хотя на протяжении холодной войны первенство сохранял СССР. "События в заливе обозначили водораздел в поведении сверхдержав в отношении региональных кризисов — впервые мы выступили согласованно", — оптимистично заявил Горбачев. Буш циничнее смотрел на события. "Поддержка Горбачева позволила в критический момент удержать Москву от вмешательства в операцию в заливе. Я очень старался донести нашу идею до советского лидера", — вспоминал позже Буш-старший. Война затягивалась. Хусейн не хотел сдаваться. Молниеносной победы, на которую рассчитывал Буш для переизбрания на второй срок, не случилось. В Москве ждали развязки."Мы опасались, что война против "мусульманского" Ирака вызовет волнения в среднеазиатских республиках СССР. Страхи оказались преувеличенными, но всплыли на поверхность наши укоренившиеся инстинкты — "американцев поддерживать нельзя", — вспоминает переводчик Горбачева Павел Палажченко. Советское дипломаты убедили Горбачева продолжить переговоры с Хусейном. В Багдад снова отправился Примаков. "Иракский лидер осознал: нужно уходить из Кувейта. Но он не хотел, чтобы это выглядело как капитуляция. Примаков предложил ему отправить в Москву на переговоры главу иракского МИД Тарика Азиза. Тот прибыл для беседы с Горбачевым. Шаг за шагом советский генсек выжал из министра согласие на все условия американцев", — рассказывает Палажченко. Последствия "бури"Выводя войска из Кувейта, Хусейн приказал поджечь скважины. В пожарах сгорело от 500 миллионов до двух миллиардов баррелей нефти, ежедневно — примерно 44 миллиона. Экологическая катастрофа привела к гибели животных и птиц, загрязнению воды и растительности. Последствия ощутимы и сегодня. В начале весны 1991-го, 3 марта, Кувейт восстановил суверенитет. В этот день Ирак и многонациональные силы во главе с США подписали документ о прекращении огня. Последствия "Бури в пустыне" неоднозначны. Лояльность Горбачева не помогла получить западные кредиты. Советская экономика пришла в упадок, страна распадалась. Война закрепила позиции США на Ближнем Востоке, но Буш-старший проиграл президентские выборы. Режим Хусейна в 2003-м сверг его сын — Буш-младший. Ирак перестал быть региональным лидером. Ослабление привело к тому, что уже в наши дни страну оккупировали террористы "Исламского государства"*. Борьба с ним заняла более семи лет, но и сегодня стабильность в Ираке так и не восстановили. *Террористическая организация, запрещенная в России.

багдад (город)

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

операция "буря в пустыне", павел палажченко, исламское государство, джордж буш (младший), совет безопасности оон, михаил горбачев, багдад (город), тегеран (город), в мире