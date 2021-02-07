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Эксперт назвала самые надежные способы инвестиций на рынке
Эксперт назвала самые надежные способы инвестиций на рынке
Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надежные инструменты, которые позволять... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T07:09
2021-02-07T07:09
2021-02-07T16:57
россия
экономика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надежные инструменты, которые позволять получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.Среди рыночных инструментов, по ее словам, самую высокую надежность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. "С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги", — отметила эксперт.Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. "Но и риск по таким бумагам больше", — предупреждает Грошева. Для защиты капитала, по ее словам, такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций.
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россия, экономика
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надежные инструменты, которые позволять получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России
Надежда Грошева.
"Прежде чем вложить свои деньги, стоит смотреть не только на доходность, которую можно с них получить, но и взвесить риски. Самый простой способ — банковский депозит. Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов", — сказала Грошева.
Среди рыночных инструментов, по ее словам, самую высокую надежность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. "С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги", — отметила эксперт.
Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.
"ОФЗ без приставки "н" — тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться. Для предсказуемости дохода лучше держать до погашения", — советует эксперт.
Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. "Но и риск по таким бумагам больше", — предупреждает Грошева. Для защиты капитала, по ее словам, такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций.