https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html

Эксперт назвала самые надежные способы инвестиций на рынке

Эксперт назвала самые надежные способы инвестиций на рынке

Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надежные инструменты, которые позволять... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T07:09

2021-02-07T07:09

2021-02-07T16:57

россия

экономика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надежные инструменты, которые позволять получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.Среди рыночных инструментов, по ее словам, самую высокую надежность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. "С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги", — отметила эксперт.Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. "Но и риск по таким бумагам больше", — предупреждает Грошева. Для защиты капитала, по ее словам, такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/investitsii-1595552798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/investitsii-1594386730.html

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россия, экономика