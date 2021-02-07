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Движение в московском тоннеле после пожара частично восстановили
Движение в московском тоннеле после пожара частично восстановили
Автомобильное движение частично восстановлено после пожара в тоннеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T16:40
2021-02-07T16:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Автомобильное движение частично восстановлено после пожара в тоннеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что автомобиль марки "Газель" сгорел в тоннеле на севере Москвы, информации о пострадавших не поступало. В 14.56 пожар ликвидирован."Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Движение в московском тоннеле после пожара частично восстановили

16:40 07.02.2021 (обновлено: 16:41 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДвижение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Автомобильное движение частично восстановлено после пожара в тоннеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что автомобиль марки "Газель" сгорел в тоннеле на севере Москвы, информации о пострадавших не поступало. В 14.56 пожар ликвидирован.
ДТП с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
7 октября 2019, 16:16
Мосгортранс сообщил подробности происшествия в Алабяно-Балтийском тоннеле
"Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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