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Движение в московском тоннеле после пожара частично восстановили

Движение в московском тоннеле после пожара частично восстановили

Автомобильное движение частично восстановлено после пожара в тоннеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T16:40

2021-02-07T16:40

2021-02-07T16:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Автомобильное движение частично восстановлено после пожара в тоннеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что автомобиль марки "Газель" сгорел в тоннеле на севере Москвы, информации о пострадавших не поступало. В 14.56 пожар ликвидирован."Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191007/1559515145.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия