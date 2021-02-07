https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:16

институт международных финансов

мировой долг

министерство финансов сша

мвф

всемирный банк

сша

экономика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом глобального долга. Центробанки пока сохраняют низкие ставки, но как только заимствования подорожают, долговая бомба может рвануть. Когда это произойдет и кто пострадает первым — в материале РИА Новости.Долговой комВ 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центробанки пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок. В результате глобальная задолженность взлетела на 19,5 триллиона долларов. Такие темпы — абсолютный рекорд. Для сравнения, в 2018-м было 3,3 триллиона, в 2019-м — 10,8.Одна из главных причин такой ситуации — низкие ставки. Кредиты стали более доступными, что стимулирует внутренний спрос и инвестиции. Но все в долгах — и государства, и компании, старающиеся занять побольше и подешевле. На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.Дело осложняет то, что у львиной доли корпоративных бумаг очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше "мусорного". По информации кредитно-рейтингового агентства Standard & Poor's, на руках у инвесторов таких облигаций почти на четыре триллиона долларов.Задолжали по-крупномуПрактически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах США, Великобритания, еврозона, Япония, Южная Корея. Совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале — 250 процентов ВВП, у Китая — 305. У развитых стран — 432.Институт международных финансов предупреждает, что из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы, кто предоставит кредиты — неясно.Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция — там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов "намного более обременительным".Тянут за собойФинансовую ситуацию оценил и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.Между тем именно США накопили долгов больше всех, что опасно для мировой экономики: 335 процентов ВВП, или 80 триллионов долларов. Их них около 28 — государственные займы. К 2028-му лишь на проценты американцы потратят пятую часть госбюджета.Бюджетный дефицит в 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. По прогнозам, меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время доведут его до четырех триллионов. Это вынудит раздувать госдолг, что грозит дефолтами и банкротствами.По данным Минфина США, госрасходы выросли на 47 процентов — до рекордных 6,5 триллиона долларов. Правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии и рецессией. "Мы сидим на бомбе и не знаем, когда она рванет", — подчеркивает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. Как только кризис пойдет на спад и центробанки начнут повышать ставки, мир накроет волна дефолтов — возможно, самая сокрушительная из всех, что были.

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

https://ria.ru/20200717/1574430303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт международных финансов, мировой долг, министерство финансов сша, мвф, всемирный банк, сша, экономика