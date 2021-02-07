https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html

МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой

МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой

Высылка трех европейских дипломатов из-за участия в незаконных акциях стала вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:55

2021-02-07T14:55

2021-02-07T15:38

россия

мария захарова

евросоюз

дмитрий песков

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москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Высылка трех европейских дипломатов из-за участия в незаконных акциях стала вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу Москва объявила персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве, подчеркнув, что в ближайшее время они должны покинуть Россию. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал МИД пересмотреть это решение и отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом"."К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к акциям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210205/vysylka-1596236770.html

https://ria.ru/20210206/borrel-1596338950.html

россия

швеция

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россия, мария захарова, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, швеция, москва, в мире