https://ria.ru/20210207/delo-1596371958.html

СК возбудил дело после гибели трех человек в квартире в Щелкове

СК возбудил дело после гибели трех человек в квартире в Щелкове

Дело завели после гибели трех человек в квартире в подмосковном городе Щелково, планируется допросить сотрудников газовой службы, сообщила старший помощник... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:17

2021-02-07T11:17

2021-02-07T11:27

следственный комитет россии (ск рф)

щелково

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело завели после гибели трех человек в квартире в подмосковном городе Щелково, планируется допросить сотрудников газовой службы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково на улице Рабочей в доме 12, предположительно, из-за отравления газом.По сообщению Врадий, 7 февраля в квартире в Щелково обнаружены тела троих человек: супругов и их пятилетнего сына, их 14-летняя дочь была в бессознательном состоянии. На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий.По предварительным данным, 7 февраля около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя девочка была незамедлительно госпитализирована.Врадий отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз и допросы сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.

https://ria.ru/20210201/otravlenie-1595558449.html

щелково

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следственный комитет россии (ск рф), щелково, происшествия