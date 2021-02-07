Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/delo-1596371958.html
СК возбудил дело после гибели трех человек в квартире в Щелкове
СК возбудил дело после гибели трех человек в квартире в Щелкове
Дело завели после гибели трех человек в квартире в подмосковном городе Щелково, планируется допросить сотрудников газовой службы, сообщила старший помощник... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:17
2021-02-07T11:27
следственный комитет россии (ск рф)
щелково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело завели после гибели трех человек в квартире в подмосковном городе Щелково, планируется допросить сотрудников газовой службы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково на улице Рабочей в доме 12, предположительно, из-за отравления газом.По сообщению Врадий, 7 февраля в квартире в Щелково обнаружены тела троих человек: супругов и их пятилетнего сына, их 14-летняя дочь была в бессознательном состоянии. На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий.По предварительным данным, 7 февраля около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя девочка была незамедлительно госпитализирована.Врадий отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз и допросы сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.
https://ria.ru/20210201/otravlenie-1595558449.html
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), щелково, происшествия

СК возбудил дело после гибели трех человек в квартире в Щелкове

11:17 07.02.2021 (обновлено: 11:27 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело завели после гибели трех человек в квартире в подмосковном городе Щелково, планируется допросить сотрудников газовой службы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в подмосковном Щелково на улице Рабочей в доме 12, предположительно, из-за отравления газом.
По сообщению Врадий, 7 февраля в квартире в Щелково обнаружены тела троих человек: супругов и их пятилетнего сына, их 14-летняя дочь была в бессознательном состоянии. На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 18:01
На Ставрополье семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом
По предварительным данным, 7 февраля около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя девочка была незамедлительно госпитализирована.
Врадий отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз и допросы сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЩелковоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния