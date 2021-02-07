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Ремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года
Ремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года
Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы в Москве планируют завершить до конца года, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Петр Бирюков. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T11:16
2021-02-07T11:16
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы в Москве планируют завершить до конца года, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Петр Бирюков."Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров. Все здания будут полностью обновлены – начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности", - сказал он.По его словам, ремонт ведется в высоком темпе. Он рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают прокладку новых инженерных коммуникаций – обследование выявило необходимость заменить девять километров кабельных сетей, более четырех километров тепловых и порядка трех километров канализационных и водопроводных."В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем. Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - отметил Бирюков.На заключительном этапе проведут отделку помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование, добавил он."Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", - подчеркнул Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество

Ремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

11:16 07.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина
Машина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы в Москве планируют завершить до конца года, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Петр Бирюков.
"Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров. Все здания будут полностью обновлены – начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности", - сказал он.
По его словам, ремонт ведется в высоком темпе. Он рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают прокладку новых инженерных коммуникаций – обследование выявило необходимость заменить девять километров кабельных сетей, более четырех километров тепловых и порядка трех километров канализационных и водопроводных.
"В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем. Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - отметил Бирюков.
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На заключительном этапе проведут отделку помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование, добавил он.
"Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", - подчеркнул Бирюков.
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
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