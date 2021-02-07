https://ria.ru/20210207/bez-doma-no-s-pricheskoy-pervaya-v-rossii-parikmakherskaya-dobra-1596423334.html

"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"

"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"

На территории Никольского вокзального храма в Уфе работает салон "Парикмахер добра". Здесь любой бездомный может бесплатно постричься. Татьяна Овсяникова смогла реализовать свою смелую идею, выиграв грант городской администрации.

2021-02-07T21:01

2021-02-07T21:01

2021-02-07T21:01

видео

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Ее проект помогает людям без определенного места жительства и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. А желающие могут обучиться парикмахерскому мастерству.

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2021

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"Без дома, но с прической": в Уфе открылась первая в России "парикмахерская добра" "Без дома, но с прической": в Уфе открылась первая в России "парикмахерская добра" 2021-02-07T21:01 true PT1M41S

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