https://ria.ru/20210207/bez-doma-no-s-pricheskoy-pervaya-v-rossii-parikmakherskaya-dobra-1596423334.html
"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"
"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"
На территории Никольского вокзального храма в Уфе работает салон "Парикмахер добра". Здесь любой бездомный может бесплатно постричься. Татьяна Овсяникова смогла реализовать свою смелую идею, выиграв грант городской администрации.
2021-02-07T21:01
2021-02-07T21:01
2021-02-07T21:01
видео
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Ее проект помогает людям без определенного места жительства и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. А желающие могут обучиться парикмахерскому мастерству.
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"Без дома, но с прической": в Уфе открылась первая в России "парикмахерская добра"
"Без дома, но с прической": в Уфе открылась первая в России "парикмахерская добра"
2021-02-07T21:01
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, видео
"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"
На территории Никольского вокзального храма в Уфе работает салон "Парикмахер добра". Здесь любой бездомный может бесплатно постричься. Татьяна Овсяникова смогла реализовать свою смелую идею, выиграв грант городской администрации.
2021-02-07T21:01
true
PT1M41S
"Без дома, но с прической": первая в России "парикмахерская добра"
На территории Никольского вокзального храма в Уфе работает салон "Парикмахер добра". Здесь любой бездомный может бесплатно постричься. Татьяна Овсяникова смогла реализовать свою смелую идею, выиграв грант городской администрации.
Ее проект помогает людям без определенного места жительства и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. А желающие могут обучиться парикмахерскому мастерству.