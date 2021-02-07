https://ria.ru/20210207/besplodie-1596432751.html

В ВОЗ объяснили, почему вакцины от COVID-19 не могут привести к бесплодию

В ВОЗ объяснили, почему вакцины от COVID-19 не могут привести к бесплодию

Вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию, заявила в воскресенье директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T23:25

2021-02-07T23:25

2021-02-07T23:27

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию, заявила в воскресенье директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен."Вакцины, которые мы предлагаем, не приводят к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не является правдой. Нет вакцин, которые приводят к бесплодию", - сказала О`Брайен, отвечая на вопрос, насколько правдивы слухи о том, что прививки от нового коронавируса приводят к бесплодию. Ее ответ размещен в официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.По ее словам, также не является правдивым слух о том, что новые вакцины могут изменить ДНК человека."У нас сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. Вакцины mРНК являются инструкцией, которая сообщает телу о необходимости выработки протеинов. Большинство вакцин сделаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они должны бороться", - отметила эксперт.О`Брайен подчеркнула, что вакцины на основе mРНК являются новым способом лечения вируса, при котором тело человека само будет вырабатывать необходимый белок для борьбы с болезнью.

https://ria.ru/20210118/beremennost--1593507044.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире