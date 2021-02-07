https://ria.ru/20210207/belorussiya-1596364344.html

В Минске задержали администратора трех протестных Telegram-каналов

В Минске задержали администратора трех протестных Telegram-каналов

Администратор трех протестных Telegram-каналов задержан в Минске, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Белоруссии. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:48

2021-02-07T09:48

2021-02-07T09:48

telegram (приложение)

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Администратор трех протестных Telegram-каналов задержан в Минске, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Белоруссии."Задержан администратор деструктивных Telegram-каналов… Сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпрестпуностью и коррупцией – ред.) МВД установили личность администратора деструктивных Telegram-ресурсов "Серый Кот", "Хата Белсата", "Денисовская". Им оказался 28-летний неработающий минчанин", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.Отмечается, что вину задержанный признал, в содеянном раскаялся, оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки.Как отметили в пресс-службе, в настоящее время проводится сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности администратора, его действиям правовую оценку дадут следователи. ГУБОПиК МВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность, говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593691126.html

https://ria.ru/20201126/oppozitsiya-1586456294.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире