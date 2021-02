https://ria.ru/20210207/amazon-1596288798.html

Уйти, чтобы вернуться: Безос покинул Amazon, чтобы поуправлять Вселенной

Уйти, чтобы вернуться: Безос покинул Amazon, чтобы поуправлять Вселенной

Второй богатейший человек в мире Джефф Безос повторил маневр своего друга Билла Гейтса. Он планирует оставить руководство компанией Amazon, специализирующейся...

2021-02-07

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:12

Второй богатейший человек в мире Джефф Безос повторил маневр своего друга Билла Гейтса. Он планирует оставить руководство компанией Amazon, специализирующейся на интернет-торговле, чтобы вплотную заняться глобальными проектами.Это довольно плохая новость для всех. По итогам 2020 года Безос получил огромную и совершенно реальную власть над сотнями миллионов американцев. В марте успешно запер население США по домам, наварив на локдауне рекордную выручку. В ноябре он вместе со своими коллегами из Бигтеха назначил американцам Джо Байдена в президенты. Есть опасение, что свою абсолютную власть олигарх захочет распространить и на другие страны, хотя американцы под его руководством выглядят не слишком счастливыми.Популярная версия успеха Безоса заключается в его коммерческом гении. Свободное предпринимательство, атлант расправил плечи, вот это вот все.На самом деле все достижения создателя Amazon обусловлены дырами в налоговом и трудовом законодательстве. То есть тем, что государство показательно отстранилось от наблюдения за деятельностью олигарха, бросив своих граждан на его произвол.Еще в 90-е, едва придумав свой книжный интернет-магазин, Джефф Безос начал энергично искать способы ухода от налогов. Сначала он хотел зарегистрировать свой бизнес в резервации коренных индейцев — но это не дали сделать власти штата Калифорния. Потом он открыл штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон. По сравнению с Калифорнией это гораздо менее населенный штат США. Налоговики учитывали бы только те продажи Amazon, которые осуществлялись бы в Вашингтоне. Остальные продажи — по всему миру — уже шли мимо американской налоговой.Но еще удачнее оказалась договоренность с герцогством Люксембург в 2003 году. Боб Комфорт, возглавлявший налоговый отдел Amazon, позднее вспоминал, что приглашение озвучил лично премьер-министр страны Жан-Клод Юнкер: "Если будут какие-то проблемы, <…> вы просто обращайтесь. Я попробую помочь".Под руководством Жан-Клода Юнкера Люксембург назаключал соглашений о льготном налогообложении с сотнями крупнейших корпораций со всего мира, став офшором в центре Европы. Все эти договоренности были секретными. С 2003 года объем продаж Amazon неуклонно рос, а налоги в Европе компания практически не платила.Дональд Трамп пытался как-то уговорить Безоса платить налоги в США, но из этого тоже ничего не вышло. Не помогло даже снижение ставки корпоративного налога до 21%. Только в 2018 году Amazon получил прибыль в 11,2 миллиарда долларов. Но вместо того, чтобы заплатить с них федеральный налог, компания потребовала возврата денег из госказны в размере 129 миллионов долларов.Параллельно создатель Amazon осуществил настоящую революцию на рынке труда. Он словно проводил эксперименты по сочетанию мизерной зарплаты и жутких условий производства, тестируя современную рабсилу на выносливость.Двенадцатичасовые рабочие смены с такими короткими перерывами, что в туалет приходится мчаться бегом, нормы расфасовки по 700 посылок в час, постоянный видеоконтроль, полное отсутствие соцпакета, бюллетеней, льгот для беременных, да просто оплачиваемых отпусков — так выглядит работа служащих на складах Amazon.При этом один из самых богатых людей мира платит сотням тысяч своих сотрудников такую маленькую зарплату (например, в Британии минималка — почти девять фунтов в час), что они вынуждены пользоваться талонами на бесплатные продукты и жить в автомобилях или палатках.Пандемия коронавируса стимулировала новые эксперименты над сотрудниками. Правозащитники из НКО "Институт открытых рынков" отметили в своем докладе, что на складах Amazon искусственный интеллект постоянно следит за работниками, выдает им задания, увеличивает и без того немыслимый темп работы — как вам норма "1800 сканирований посылок в час"? Он же штрафует и увольняет. Компания только что запатентовала специальные электронные браслеты для сотрудников, которые будут следить за тем, чтобы они не устраивали себе микропаузы и держали руки строго над конвейером.Жизнь белых воротничков в компании организована в стиле "целенаправленного дарвинизма". Это подразумевает практически безразмерный рабочий день — на электронные письма от начальства полагается немедленно отвечать даже глубокой ночью. Постоянную слежку друг за другом и массовое доносительство. Атмосферу в духе секты, где любое отклонение от правил провоцирует жестокую травлю, штрафы, увольнения. И тотальную секретность — лишь несколько особо доверенных топ-менеджеров имеют право общаться с прессой."Практически каждый, с кем я там работал, время от времени плакал за своим рабочим столом," — жаловался репортерам из The New York Times бывший сотрудник Amazon.Безос сознательно боролся с любыми попытками сотрудников как-то организоваться и специально нанимал шпионов, которые должны были отслеживать в коллективе потенциальных смутьянов, чтобы те не задумали сколотить профсоюз. В общем, его компания — это помесь секты с классической потогонкой, характерная скорее для стран третьего мира.Интересно, что, не платя налогов в США, не заботясь о своих американских сотрудниках, создатель Amazon почем зря использует вполне государственную структуру. Доставку для его компании осуществляет Почтовая служба США. Каким-то непостижимым образом чем больше богатеет Безос, тем большие убытки несет американская почта. Убытки, разумеется, возмещаются из госбюджета.В 2019 году капитализация Amazon приблизилась к триллиону. Многие аналитики считали это финансовым пузырем, грозившим неизбежным крахом. Однако тут необычайно кстати случилась пандемия коронавируса. The Washington Post Безоса стала главным лоббистом локдауна. Запертые по домам американцы вынуждены были все покупать онлайн. Безос наварил десятки миллиардов долларов, капитализация его компании выросла до 1,8 триллиона.А вот теплый ламповый традиционный ретейл локдаун не пережил. Только в США обанкротились известнейшие сети и бесчисленные частные магазины. Работу потеряли сотни тысяч продавцов и кассиров. Разорились частные бизнесмены. Министр финансов Стив Мнучин вынужден был признать, что Amazon "практически уничтожил всю розничную торговлю в США." Сейчас тот же процесс активно идет в Европе, где потребителям тоже навязывают онлайн-шопинг.На давосском новоязе это все называется "дизруптивное воздействие интернет-платформ на традиционный бизнес" и подается как достижение нашей эпохи. Но "дизруптивный" в переводе на русский язык означает "разрушительный".Как и другие лидеры американского Бигтеха, Безос активно поддерживал Демпартию. Его газета изо всех сил топила Дональда Трампа и пиарила Джо Байдена. Уже в январе этого года Amazon отключил от своих серверов соцсеть Parler, в которой общались трамписты, вычистив, таким образом, из интернета около десяти миллионов человек.За это компания получает сотни госзаказов. Ее серверы и облачный хостинг используют федеральные структуры и агентства США, в том числе и Пентагон. Если Безос захочет, то в любой момент сможет отключить их точно так же, как неугодную ему сеть Parler.Безос работает в настолько тесной связке с пришедшей к власти Демпартией, что уже непонятно, кто кем командует: политики олигархом или олигарх — властями США. В конце светлых 90-х нам из каждого утюга навязывали именно такую модель управления обществом. Сегодня мы можем наглядно видеть, как работает семибанкирщина на максималках: жесточайшая цензура, репрессии инакомыслящих, катастрофическое обнищание народных масс. Как говорили пропагандисты 90-х, "не дай бог!"

2021

